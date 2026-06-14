القاهرة الإخبارية: استنفار أمني في جنيف عشية انطلاق قمة مجموعة السبع

قال عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من جنيف، إن قمة مجموعة السبع المرتقبة تكتسب أهمية استثنائية في ظل التحديات الدولية الراهنة والخلافات القائمة بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الأوروبيين، مشيراً إلى أن القمة تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى دور قيادي للقوى الاقتصادية الكبرى على الساحة العالمية.

وأضاف أن السلطات السويسرية والفرنسية رفعت مستوى الاستعدادات الأمنية قبيل انطلاق القمة، حيث أُغلقت طرق ومناطق محيطة بمقر الفعاليات، وسط توقعات بخروج مظاهرات واسعة من قبل جماعات يسارية ونقابات عمالية احتجاجاً على سياسات دول المجموعة.

وأوضح المنيري أن سويسرا دفعت بنحو أربعة آلاف جندي لتأمين محيط القمة، بالتزامن مع وصول وفود الدول المشاركة، ومن المنتظر أن تشهد القمة حضور الرئيس الأمريكي وعدد من قادة الدول الكبرى، إلى جانب مشاركة مصر بدعوة خاصة من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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