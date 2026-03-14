سيدات طائرة الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز على دلفي

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة “سيدات” بنادي الزمالك إلى الدور النهائي لبطولة كأس مصر “آنسات”.

جاء ذلك عقب الفوز على دلفي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، علي صالة نادي الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدور قبل النهائي للبطولة.

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي:

25 -16 لصالح الزمالك

25 -23 لصالح دلفي

25 -14 لصالح الزمالك

25-23 لصالح الزمالك

ومن المقرر أن تواجه سيدات طائرة الزمالك في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة الأهلى والمقاولون العرب، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، على صالة نادي الاتحاد السكندري.