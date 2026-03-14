سلة الزمالك يواجه الجزيرة غدًا الأحد في دور الـ8 لدوري أليانز

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيره فريق الجزيرة، غدًا الأحد، فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، فى ثانى مباريات دور الثمانية، لبطولة دوري أليانز.

واختتم الفريق تدريباته مساء اليوم تحت قيادة وائل بدر المدير الفني للفريق استعدادًا لمواجهة الغد.

وكان الزمالك فاز على الجزيرة بنتيجة 62/48، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضي، فى أولى مباريات دور الثمانية للبطولة.

ويسعى الزمالك إلى الفوز في مواجهة الغد للتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة دون اللجوء إلى المباراة الثالثة.