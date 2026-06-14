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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي: ألم الصدر لا يُستهان به.. و6 أسئلة تكشف التشخيص الحقيقي بدقة

حسام موافي
حسام موافي
منار عبد العظيم

قال الدكتور حسام موافي، إن التعامل مع آلام الصدر لا يمكن أن يكون بشكل عشوائي أو مبني على التخمين، مؤكدًا أن التشخيص الصحيح يبدأ دائمًا بطرح مجموعة من الأسئلة الدقيقة التي تساعد في الوصول للسبب الحقيقي للألم.

 أسباب آلام الصدر 

وأوضح خلال برنامج رب زدني علمًا على قناة صدى البلد، أن هناك 6 أسئلة أساسية يجب على المريض الإجابة عنها، وتشمل: مكان الألم، وما إذا كان يزيد مع المجهود أو التنفس أو الانفعال، وما الذي يخففه، ومدة استمراره، ومدى امتداده إلى مناطق أخرى في الجسم، بالإضافة إلى وصف طبيعة الألم بشكل دقيق.

وأشار موافي إلى أن أسباب آلام الصدر متعددة ولا تقتصر على القلب فقط، بل قد تكون ناتجة عن مشاكل في الضلوع أو العضلات بين الضلوع، أو الحجاب الحاجز، أو غلاف الرئة أو القلب، أو الشرايين، وأحيانًا من المريء، مؤكدًا أن التشخيص يعتمد على جمع هذه التفاصيل وتحليلها بشكل متكامل.

وأضاف أن بعض الحالات التي يوصف فيها الألم بأنه حاد مثل الطعن، ويزداد مع الحركة أو التنفس ويمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر، قد تشير إلى التهاب في غلاف الرئة، موضحًا أن هذا النوع من الالتهاب يسبب ألمًا شديدًا نتيجة احتكاك الرئة بالغلاف أثناء التنفس.

الدكتور حسام موافي آلام الصد موافي

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