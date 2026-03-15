لدعم المؤسسة العلاجية.. وفد من نادي بيراميدز يزور مؤسسة بهية

في إطار اهتمام نادي بيراميدز بالدوري المجتمعي، زار وفد من النادي يترأسه المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز، مؤسسة بهية لعلاج الأورام للسيدات، في زيارة تحفيزية للسيدات وللمؤسسة التي تهتم بعلاج الآلاف سنويا.

وضم وفد بيراميدز إلى جانب رئيس النادي، مصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، والكابتن أحمد زاهر المدير الإداري، والثلاثي دودو الجباس ومروان حمدي وعودة فخوري لاعبي فريق الكرة بالنادي.

وأجرى مسئولو المستشفى جولة تعريفية لوفد نادي بيراميدز في المستشفى وما تضمه من منشآت مختلفة بجانب زيارة تحفيزية للأمهات والسيدات مع التأكيد على دعم النادي المستمر لهذه المؤسسة العلاجية العملاقة لتؤدي دورها على أكمل وجه.

وشرح مسئولو المستشفى ما يجري من عمليات دعم نفسي لمحاربات بهية والخدمات العالمية التي تقدم للمرضى مجانا وبدون مقابل، والمتابعة مدى الحياة لكل سيدة وتوفير الدعم النفسي والمالي.

وتأتي الزيارة كنواة لتعاون كبير مستقبلي بين نادي بيراميدز ومؤسسة بهية يتضمن مساعدات وتبرعات وسفراء من النادي للمستشفى وحضور مباريات الفريق من الملعب ومشاركة نجوم بيراميدز في التطوع لخدمات المستشفى.

وتم التأكيد على أن المستشفى تقدم خدماتها بالمجان لكل الجنسيات العربية بدون تمييز وتستقبل بالفعل عددا كبيرا من السيدات من عدد دول مثل الأردن واليمن وفلسطين وغيرهم، بجانب أن المستشفى أنهت تماما قوائم الانتظار الطويلة التي كانت في السابق.