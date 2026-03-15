إشادة رسمية من الأعلى للإعلام بمسلسل اللون الأزرق لجومانا مراد

أشادت لجنة الدراما في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمسلسل «اللون الأزرق»، معتبرة أنه من الأعمال الدرامية التي قدمت طرحًا إنسانيًا مميزًا خلال الموسم الرمضاني، لما يتناوله من قضايا اجتماعية مهمة تمس الأسرة المصرية.



وجاءت الإشادة ضمن متابعة اللجنة للأعمال الدرامية المعروضة خلال الموسم، حيث أكدت أن المسلسل نجح في تقديم معالجة درامية واعية لقضايا إنسانية معاصرة، مع الحفاظ على مستوى فني مميز في الأداء والإخراج.

أكدت لجنة الدراما أن مسلسل «اللون الأزرق» استطاع لفت الأنظار منذ بداية عرضه، بفضل تناوله موضوعات إنسانية دقيقة، من بينها التحديات التي تواجه الأسر التي لديها أطفال من ذوي طيف التوحد، وهو ما يفتح باب النقاش حول قضايا مجتمعية تحتاج إلى مزيد من الوعي.



وأوضحت اللجنة أن العمل يقدم نموذجًا للدراما الاجتماعية التي تجمع بين البعد الإنساني والطرح الواقعي، وهو ما يجعله قريبًا من الجمهور وقادرًا على التأثير في وعي المشاهدين.



ولفتت اللجنة إلى أن المسلسل يعتمد على مجموعة من الأداءات التمثيلية القوية، في مقدمتها الفنانة جومانا مراد التي تقدم شخصية “آمنة”، وهي أم تواجه تحديات نفسية وإنسانية مع طفلها.



كما يشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، من بينهم أحمد رزق، ونجلاء بدر، ورشا مهدي، وأحمد بدير، وكمال أبو رية، وحنان سليمان، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.



ينتمي مسلسل «اللون الأزرق» إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ذات الطابع النفسي، حيث تدور أحداثه حول أسرة تعود إلى مصر بعد انتهاء عمل الأب في الخارج، لتجد نفسها أمام تحديات جديدة، خاصة مع معاناة الطفل من طيف التوحد.



ومن خلال تطور الأحداث، يرصد المسلسل الضغوط النفسية التي تعيشها الأم، ومحاولتها التكيف مع الواقع الجديد وحماية مستقبل طفلها، وهو ما يمنح العمل بعدًا إنسانيًا عميقًا.



المسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي، ومن إنتاج الباتروس للإنتاج الفني، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم.

ومع استمرار عرض الحلقات، يواصل مسلسل «اللون الأزرق» جذب اهتمام الجمهور والنقاد، حيث اعتبره كثيرون واحدًا من الأعمال الاجتماعية التي تسلط الضوء على قضايا إنسانية مهمة، وتقدمها في إطار درامي مؤثر، وهو ما جعله يحظى بإشادة لجنة الدراما في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.