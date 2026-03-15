شوبير وعاشور أساسيان.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي فى دوري أبطال أفريقيا
نقيب الإعلاميين: مشاركة الضيوف في برامج المقالب تكون بعلم مسبق وموافقة واضحة
لقاء الصعود.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولي والقناة الناقلة
وزيرة التضامن تشهد حفل الإفطار السنوي لأسرة الهلال الأحمر المصري "لمة العيلة".. صور
منتخب مصر يقترب من مواجهة السودان وديًا استعدادًا لمونديال 2026
فتحي سند يكشف الأفضل والأسوأ في الدوري الممتاز بالدور الأول
الجيش الإسرائيلي: سماء إيران مفتوحة أمام طائراتنا بعد تدمير منظومات الدفاع الجوي
تعليق القومي للطفولة والأمومة على قرار وقف الخدمات الحكومية بالمحكوم عليهم في قضايا النفقة
يونيفيل: تعرض قوات حفظ السلام لإطلاق النار انتهاك خطير للقانونين الدولى والإنساني
منتخب مصر يواجه السعودية وديًا في جدة يوم 27 مارس ضمن استعدادات المونديال
خبير اقتصادي: التوترات في الشرق الأوسط تؤثر على الملاحة العالمية وإيرادات قناة السويس
رسمياً وخلال ساعات.. صرف مرتبات شهر مارس 2026
إشادة رسمية من الأعلى للإعلام بمسلسل اللون الأزرق لجومانا مراد

أشادت لجنة الدراما في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمسلسل «اللون الأزرق»، معتبرة أنه من الأعمال الدرامية التي قدمت طرحًا إنسانيًا مميزًا خلال الموسم الرمضاني، لما يتناوله من قضايا اجتماعية مهمة تمس الأسرة المصرية.
 

وجاءت الإشادة ضمن متابعة اللجنة للأعمال الدرامية المعروضة خلال الموسم، حيث أكدت أن المسلسل نجح في تقديم معالجة درامية واعية لقضايا إنسانية معاصرة، مع الحفاظ على مستوى فني مميز في الأداء والإخراج.

أكدت لجنة الدراما أن مسلسل «اللون الأزرق» استطاع لفت الأنظار منذ بداية عرضه، بفضل تناوله موضوعات إنسانية دقيقة، من بينها التحديات التي تواجه الأسر التي لديها أطفال من ذوي طيف التوحد، وهو ما يفتح باب النقاش حول قضايا مجتمعية تحتاج إلى مزيد من الوعي.
 

وأوضحت اللجنة أن العمل يقدم نموذجًا للدراما الاجتماعية التي تجمع بين البعد الإنساني والطرح الواقعي، وهو ما يجعله قريبًا من الجمهور وقادرًا على التأثير في وعي المشاهدين.
 

ولفتت اللجنة إلى أن المسلسل يعتمد على مجموعة من الأداءات التمثيلية القوية، في مقدمتها الفنانة جومانا مراد التي تقدم شخصية “آمنة”، وهي أم تواجه تحديات نفسية وإنسانية مع طفلها.
 

كما يشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، من بينهم أحمد رزق، ونجلاء بدر، ورشا مهدي، وأحمد بدير، وكمال أبو رية، وحنان سليمان، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.
 

ينتمي مسلسل «اللون الأزرق» إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ذات الطابع النفسي، حيث تدور أحداثه حول أسرة تعود إلى مصر بعد انتهاء عمل الأب في الخارج، لتجد نفسها أمام تحديات جديدة، خاصة مع معاناة الطفل من طيف التوحد.

ومن خلال تطور الأحداث، يرصد المسلسل الضغوط النفسية التي تعيشها الأم، ومحاولتها التكيف مع الواقع الجديد وحماية مستقبل طفلها، وهو ما يمنح العمل بعدًا إنسانيًا عميقًا.
 

المسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي، ومن إنتاج الباتروس للإنتاج الفني، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم.

ومع استمرار عرض الحلقات، يواصل مسلسل «اللون الأزرق» جذب اهتمام الجمهور والنقاد، حيث اعتبره كثيرون واحدًا من الأعمال الاجتماعية التي تسلط الضوء على قضايا إنسانية مهمة، وتقدمها في إطار درامي مؤثر، وهو ما جعله يحظى بإشادة لجنة الدراما في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

دعاء ليلة القدر للميت

دعاء ليلة القدر للميت.. يغفر له وينجيه من عذاب القبر ردده لآخر ساعة فى رمضان

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مدحت العدل وطارق نور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

