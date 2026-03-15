إشادة رسمية من الأعلى للإعلام بمسلسل اللون الأزرق لجومانا مراد
وزير الخارجية الإيراني: كنا مستعدين لخفض تخصيب اليورانيوم مقابل اتفاق
ضوابط ذهاب النساء إلى الجيم.. إمام مسجد السيدة زينب يكشف عنها
علي جمعة يوضح كيفية إخراج الزكاة عن العدوة وتقسيطها وفق الفقه الإسلامي
دعاء ليلة القدر للميت مكتوب.. أفضل الأدعية للمتوفى في العشر الأواخر من رمضان
قيادي بالجبهة الوطنية: رسائل الرئيس السيسي تؤكد ضرورة تماسك الأسرة ووحدة الصف الوطني
وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض مسيرة في المنطقة الشرقية
وحش BYD الرياضي .. يانج وانج U8 بقدرات مذهلة | صور
مسئول استخباراتي إسرائيلي يكشف عن خطأ إيراني أدى إلى اغتيال خامنئي
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره
الرئيس السيسي: ندعم سيادة العراق وأمنه واستقراره
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
بيّن الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أحكام إخراج الزكاة عن ما يُعرف بـ«العدوة»، والكيفية التي يمكن من خلالها تقسيط الزكاة بما يراعي حاجات الفقراء والمجتمع.

حجز الزكاة لمن يُرصد

وردّ خلال تقديمه برنامج «اعرف دينك» المذاع على قناة صدى البلد، على سؤال فتاة حول ما إذا كان واجبًا إخراج الزكاة فورًا أم يمكن الانتظار، موضحًا أن الفقهاء أباحوا حجز الزكاة لمن يُرصد وصولها لاحقًا، بهدف أن تبقى الزكاة في دائرة محيطية محددة تضمن وصولها للمستحقين المحيطين بالمعطي.

وأوضح أن هذه الدائرة تعرف بـ العدوة، وهي المنطقة التي يمكن الذهاب إليها والعودة منها ضمن مسافة تقارب 60 كيلومترًا، كما كان يُستخدم في الماضي وسائل النقل البسيطة مثل الجمال.

ولفت إلى أن الفكرة تقضي بأن كل دائرة تقوم بجمع الزكاة بنفسها دون نقلها خارج حدودها إلا عند وجود فائض يمكن توجيهه لدائرة أخرى تحتاج المساعدة.

وأشار إلى أن الفكرة تطبق اليوم بشكل مشابه في بعض الدول الغربية، مثل أمريكا، حيث تُجمع الضرائب في كل حي لتغطية احتياجات سكانه، مستلهمةً بذلك الفكرة الإسلامية في توزيع الزكاة.

 شراء أشياء غير ضرورية

كما تطرق إلى مسألة تقسيط الزكاة، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص ينفقونها على أسر مستحقة بشكل دوري، بدلًا من شراء أشياء غير ضرورية، مثل الدش أو الفيديو، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية كالطعام والشراب والتعليم، مع مراعاة الأولويات لدى الفقراء لضمان استخدام الأموال بشكل رشيد.

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

شوشانا ستروك

شبهة انتحار.. وفاة ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية في ظروف غامضة

دعاء ليلة القدر للميت

دعاء ليلة القدر للميت.. يغفر له وينجيه من عذاب القبر ردده لآخر ساعة فى رمضان

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

أحمد حجازي

مع الترشيحات لعودته .. 3 أسباب تمنع الأهلي من التفاوض مع أحمد حجازى

أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات قبل عيد الفطر

هجرة الإنسان الأول

قبل 2 مليون سنة.. كيف كانت هجرة الإنسان الأول خارج أفريقيا؟

القمر

أول موقع الهبوط.. سباق عالمي جديد للعودة إلى القمر| إيه الحكاية؟

بالصور

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

