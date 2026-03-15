علي جمعة يوضح كيفية إخراج الزكاة عن العدوة وتقسيطها وفق الفقه الإسلامي

بيّن الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أحكام إخراج الزكاة عن ما يُعرف بـ«العدوة»، والكيفية التي يمكن من خلالها تقسيط الزكاة بما يراعي حاجات الفقراء والمجتمع.

حجز الزكاة لمن يُرصد

وردّ خلال تقديمه برنامج «اعرف دينك» المذاع على قناة صدى البلد، على سؤال فتاة حول ما إذا كان واجبًا إخراج الزكاة فورًا أم يمكن الانتظار، موضحًا أن الفقهاء أباحوا حجز الزكاة لمن يُرصد وصولها لاحقًا، بهدف أن تبقى الزكاة في دائرة محيطية محددة تضمن وصولها للمستحقين المحيطين بالمعطي.

وأوضح أن هذه الدائرة تعرف بـ العدوة، وهي المنطقة التي يمكن الذهاب إليها والعودة منها ضمن مسافة تقارب 60 كيلومترًا، كما كان يُستخدم في الماضي وسائل النقل البسيطة مثل الجمال.

ولفت إلى أن الفكرة تقضي بأن كل دائرة تقوم بجمع الزكاة بنفسها دون نقلها خارج حدودها إلا عند وجود فائض يمكن توجيهه لدائرة أخرى تحتاج المساعدة.

وأشار إلى أن الفكرة تطبق اليوم بشكل مشابه في بعض الدول الغربية، مثل أمريكا، حيث تُجمع الضرائب في كل حي لتغطية احتياجات سكانه، مستلهمةً بذلك الفكرة الإسلامية في توزيع الزكاة.

شراء أشياء غير ضرورية

كما تطرق إلى مسألة تقسيط الزكاة، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص ينفقونها على أسر مستحقة بشكل دوري، بدلًا من شراء أشياء غير ضرورية، مثل الدش أو الفيديو، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية كالطعام والشراب والتعليم، مع مراعاة الأولويات لدى الفقراء لضمان استخدام الأموال بشكل رشيد.