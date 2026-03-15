انتحلوا صفة رجال شرطة .. سقوط عصابة تدير موقف ميكروباص ويجمعون مخالفات من السائقين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بإنتحالهم صفة رجال شرطة والتحصل منه على مبلغ مالى دون وجه حق بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (سائق – مقيم بمحافظة الإسكندرية) وبسؤاله قرر بقيام (3 أشخاص) الظاهرين بمقطع الفيديو بإنتحالهم صفة رجال شرطة والتحصل منه على مبلغ مالى نظير التغاضى عن مخالفته شروط التراخيص إبان تواجده بأحد المواقف بمحافظة القاهرة.

أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو ( 3 عاملين بإدراة مواقف سيارات الأجرة بمحافظة القاهرة) ، وبحوزتهم (دفاتر تحصيل مخالفات "خط سير ، مواقف عشوائية" - مبالغ مالية - السيارة المستخدمة فى الواقعة تابعة لجهة عملهم – "منتهية التراخيص"ملصق عليها عبارات "الضبطية القضائية - رقابة الطرق").. وتبين كونهم غير منوطين بتحصيل مخالفات مرورية.

تم التحفظ على السيارة وإزالة الملصق.. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.