قصة إنسانية.. إنقاذ مسن عانى من ضيق في الشريان الأورطي داخل مجمع الإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، نشر حلقات مبادرة «إشراقة أمل»، التي تسلط الضوء يوميًا على قصص إنسانية حقيقية لنجاح الفرق الطبية في علاج منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل داخل منشآت الهيئة بمحافظات التطبيق، بما يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات الطبية والتخصصات الدقيقة التي يتم إتاحتها للمواطنين.

وفي الحلقة الجديدة من «إشراقة أمل»، تُروى قصة منتفع مسن كان يعاني من ضيق شديد ومتكلس في الشريان الأورطي، ما تسبب في تدهور حالته الصحية وصعوبة في أداء الأنشطة اليومية. بعد الفحوصات والتقييم الطبي الدقيق، قام الفريق الطبي المتخصص بإجراء تدخل متقدم لتغيير الصمام الأورطي باستخدام القسطرة، إلى جانب تركيب منظم لضربات القلب لضمان انتظام النبض وتحسين كفاءة عمل عضلة القلب، وهو ما تم بنجاح داخل مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية.

الرعاية الصحية : الحالة تُجسد نموذجًا لكفاءة الكوادر الطبية

ومن جانبه، أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هذه الحالة تُجسد نموذجًا لكفاءة الكوادر الطبية داخل منشآت الهيئة وتوافر الإمكانات العلاجية المتقدمة، مؤكدًا التزام الهيئة بتقديم خدمات قلبية دقيقة وآمنة، وإتاحة أحدث التخصصات الطبية للمواطنين في مختلف محافظات التطبيق ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي: مثل هذه التدخلات القلبية المتقدمة التي تتجاوز تكلفتها في القطاع الخاص أكثر من مليون جنيه، أُجريت للمنتفع داخل مجمع الإسماعيلية الطبي وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل بنسبة مساهمة رمزية لا تتجاوز 482 جنيهًا فقط، تشمل الإقامة.

ومن جانبه، أعرب المنتفع عن سعادته بنجاح التدخلات الطبية، مؤكدًا أن إجراءات العملية تمت بسرعة وكفاءة عالية، دون انتظار، وأنه لم يكن يتخيل أن يتمكن من إجراء هذه الجراحة الدقيقة قبل ستة أشهر، متوجهًا بالشكر والتقدير للفريق الطبي وفريق القلب المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي على ما قدموه من رعاية طبية واهتمام خلال رحلة علاجه.

هذا، ويشار إلى أن مبادرة «إشراقة أمل» مستمرة في إبراز قصص إنسانية ملهمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وتسليط الضوء على النجاحات الطبية التي تحققها الفرق الصحية داخل منشآت الهيئة، بما يعكس ما تشهده المنظومة من تطور مستمر في جودة الخدمات الصحية وإتاحة التخصصات الطبية المتقدمة للمواطنين في مختلف محافظات التطبيق.