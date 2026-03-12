قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غموض بوديتي السعودية وإسبانيا.. إرتباك داخل المنتخب بعد إلغاء معسكر الدوحة
وزير المالية يكشف عن أولويات الدولة لحماية المواطنين من خطر الحرب الإيرانية.. فيديو
الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني لإبلاغه رفض أي تدخل في الشئون الداخلية
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الرعاية الصحية: «إشراقة أمل» تروي قصة إنقاذ مصاب في حادث بمستشفى فايد التخصصي

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
عبدالصمد ماهر

تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، نشر حلقات سلسلة «إشراقة أمل» خلال شهر رمضان الكريم، والتي تسلط الضوء يوميًا على قصة جديدة لأحد منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى "بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان".

وتجسد حلقة اليوم قصة إنسانية من داخل مستشفى فايد التخصصي بمحافظة الإسماعيلية، لأحد المرضى الذي تعرض لحادث تم إنقاذ حياته بفضل التدخل الطبي السريع والتكامل بين الفرق الطبية داخل المستشفى.

 

وصل إلى المستشفى فاقدًا للوعي

وتفصيلاً، استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى مريضًا مصابًا إثر حادث، حيث وصل إلى المستشفى فاقدًا للوعي ويعاني من نزيف حاد بالبطن، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة داخل قسم الطوارئ وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، قبل أن يتم نقل المريض بشكل عاجل إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة استكشافية للسيطرة على النزيف وإنقاذ حياته.

وبعد إجراء الجراحة بنجاح، تم نقل المريض إلى العناية المركزة حيث دخل في غيبوبة استمرت نحو 15 يومًا، وخلال تلك الفترة خضع لمتابعة دقيقة من الفرق الطبية المتخصصة حتى استقرت حالته الصحية وبدأت مؤشرات التعافي في الظهور.

ومع تحسن الحالة واستعادة المريض لوعيه، تم استكمال خطة العلاج بإجراء العمليات الجراحية اللازمة لتثبيت الكسور الناتجة عن الحادث، حيث تم تثبيت الكسور باستخدام الشرائح والمسامير والمسمار النخاعي، وذلك وفق أحدث الأساليب الطبية المتبعة في جراحات العظام.

وبفضل الرعاية الطبية المتكاملة والمتابعة المستمرة من الفرق الطبية بالمستشفى، تحسنت الحالة الصحية للمريض بشكل ملحوظ، وتم خروجه من المستشفى مع استكمال برنامجه العلاجي من خلال المتابعة داخل عيادة العلاج الطبيعي بالمستشفى لاستعادة قدرته الحركية بشكل كامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه القصص الواقعية تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية داخل منشآت الهيئة لإنقاذ حياة المرضى وتقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

وقال إن سلسلة «إشراقة أمل» تسلط الضوء على نماذج واقعية من قصص التعافي داخل منشآت الهيئة، وتعكس قدرة المنظومة الصحية على التعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة بكفاءة عالية، بفضل تكامل الفرق الطبية وتوافر الإمكانات الطبية المتطورة داخل المستشفيات التابعة للهيئة.

وأضاف أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في تطوير خدماتها الطبية وتعزيز جاهزية منشآتها الصحية بما يضمن تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

هيئة الرعاية الصحية إشراقة أمل مستشفى فايد التخصصي نزيف حاد بالبطن تثبيت الكسور العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية

رجال أعمال الإسكندرية: 700 ألف شاب استفادوا من مشروع المنشآت الصغيرة

حفل السحور السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تكشف عن استراتيجية نمو القطاع ودعم الشركات

جانب من اللقاء

القابضة للمياه تبحث مع محافظ مطروح الاستعداد لموسم الصيف

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد