رئيس الرعاية الصحية: «إشراقة أمل» تروي قصة إنقاذ مصاب في حادث بمستشفى فايد التخصصي

تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، نشر حلقات سلسلة «إشراقة أمل» خلال شهر رمضان الكريم، والتي تسلط الضوء يوميًا على قصة جديدة لأحد منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى "بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان".

وتجسد حلقة اليوم قصة إنسانية من داخل مستشفى فايد التخصصي بمحافظة الإسماعيلية، لأحد المرضى الذي تعرض لحادث تم إنقاذ حياته بفضل التدخل الطبي السريع والتكامل بين الفرق الطبية داخل المستشفى.

وصل إلى المستشفى فاقدًا للوعي

وتفصيلاً، استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى مريضًا مصابًا إثر حادث، حيث وصل إلى المستشفى فاقدًا للوعي ويعاني من نزيف حاد بالبطن، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة داخل قسم الطوارئ وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، قبل أن يتم نقل المريض بشكل عاجل إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة استكشافية للسيطرة على النزيف وإنقاذ حياته.

وبعد إجراء الجراحة بنجاح، تم نقل المريض إلى العناية المركزة حيث دخل في غيبوبة استمرت نحو 15 يومًا، وخلال تلك الفترة خضع لمتابعة دقيقة من الفرق الطبية المتخصصة حتى استقرت حالته الصحية وبدأت مؤشرات التعافي في الظهور.

ومع تحسن الحالة واستعادة المريض لوعيه، تم استكمال خطة العلاج بإجراء العمليات الجراحية اللازمة لتثبيت الكسور الناتجة عن الحادث، حيث تم تثبيت الكسور باستخدام الشرائح والمسامير والمسمار النخاعي، وذلك وفق أحدث الأساليب الطبية المتبعة في جراحات العظام.

وبفضل الرعاية الطبية المتكاملة والمتابعة المستمرة من الفرق الطبية بالمستشفى، تحسنت الحالة الصحية للمريض بشكل ملحوظ، وتم خروجه من المستشفى مع استكمال برنامجه العلاجي من خلال المتابعة داخل عيادة العلاج الطبيعي بالمستشفى لاستعادة قدرته الحركية بشكل كامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه القصص الواقعية تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية داخل منشآت الهيئة لإنقاذ حياة المرضى وتقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

وقال إن سلسلة «إشراقة أمل» تسلط الضوء على نماذج واقعية من قصص التعافي داخل منشآت الهيئة، وتعكس قدرة المنظومة الصحية على التعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة بكفاءة عالية، بفضل تكامل الفرق الطبية وتوافر الإمكانات الطبية المتطورة داخل المستشفيات التابعة للهيئة.

وأضاف أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في تطوير خدماتها الطبية وتعزيز جاهزية منشآتها الصحية بما يضمن تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.