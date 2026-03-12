قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
فن وثقافة

تطورات مثيرة في الحلقة 22 من «على قد الحب» تشعل السوشيال ميديا

نيللى كريم
نيللى كريم
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة 22 من مسلسل "على قد الحب" حالة من التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حملت العديد من التطورات الدرامية والمفاجآت التي غيرت مسار الأحداث، وذلك بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.

وكشفت الحلقة عن خيوط مؤامرة جديدة تقودها سارة التي تجسد شخصيتها مها نصار، بالتعاون مع مراد الذي يلعب دوره أحمد سعيد عبد الغني، حيث يسعيان للسيطرة على أعمال مريم التي تقدمها نيللي كريم، ومحاولة الإطاحة بعلامتها التجارية من خلال الضغط عليها نفسيًا وإبعادها عن إدارة أعمالها.

وفي تصاعد مثير للأحداث، قام نصار بكشف جزء من المخطط أمام كريم الذي يجسد شخصيته شريف سلامة وعبد الغني الذي يؤدي دوره محمود الليثي، قبل أن يتم اختطافه في مشهد مفاجئ على يد رجال مراد، الذي هدده بكشف أسرار خطيرة، ما يزيد من حدة الصراع ويضع الشخصيات أمام مواجهة حاسمة.

على جانب آخر، حاول شكري الذي يجسده ماجد المصري متابعة خيوط القضية، حيث التقى بـ لبنى لمعرفة تفاصيل ما يحدث داخل الشركة، في محاولة لكشف المؤامرة التي تحاك ضد مريم، لتتشابك بذلك الخيوط بين الصراع المهني والعلاقات الشخصية.

كما شهدت الحلقة جانبًا عاطفيًا مؤثرًا، بعدما اعتذر كريم لـ ندى التي تقدمها إلهام وجدي عن قراره المفاجئ بالابتعاد عنها، مؤكدة في المقابل أنها لا تزال متمسكة به، وهو ما أضاف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

وجاءت الحلقة مليئة بالتوتر والمفاجآت، ما أشعل تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا، حيث أشاد المتابعون بتصاعد الأحداث وأداء أبطال العمل، مؤكدين أن المسلسل يدخل مرحلة أكثر تشويقًا مع الحلقات المقبلة.

يُعرض المسلسل عبر قناة CBC في تمام الساعة 8:30 مساءً، كما يُعاد عرضه على قناة CBC Drama، إضافة إلى إتاحته للمشاهدة عبر منصة Watch iT.

مسلسل «على قد الحب» بطولة  نيللى كريم، شريف سلامة، مها نصار، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، تسبيح ماهر، ومحمد الشخيبي، وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

على قد الحب منصة WATCH IT

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

