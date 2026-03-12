تطورات مثيرة في الحلقة 22 من «على قد الحب» تشعل السوشيال ميديا

شهدت الحلقة 22 من مسلسل "على قد الحب" حالة من التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حملت العديد من التطورات الدرامية والمفاجآت التي غيرت مسار الأحداث، وذلك بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.

وكشفت الحلقة عن خيوط مؤامرة جديدة تقودها سارة التي تجسد شخصيتها مها نصار، بالتعاون مع مراد الذي يلعب دوره أحمد سعيد عبد الغني، حيث يسعيان للسيطرة على أعمال مريم التي تقدمها نيللي كريم، ومحاولة الإطاحة بعلامتها التجارية من خلال الضغط عليها نفسيًا وإبعادها عن إدارة أعمالها.

وفي تصاعد مثير للأحداث، قام نصار بكشف جزء من المخطط أمام كريم الذي يجسد شخصيته شريف سلامة وعبد الغني الذي يؤدي دوره محمود الليثي، قبل أن يتم اختطافه في مشهد مفاجئ على يد رجال مراد، الذي هدده بكشف أسرار خطيرة، ما يزيد من حدة الصراع ويضع الشخصيات أمام مواجهة حاسمة.

على جانب آخر، حاول شكري الذي يجسده ماجد المصري متابعة خيوط القضية، حيث التقى بـ لبنى لمعرفة تفاصيل ما يحدث داخل الشركة، في محاولة لكشف المؤامرة التي تحاك ضد مريم، لتتشابك بذلك الخيوط بين الصراع المهني والعلاقات الشخصية.

كما شهدت الحلقة جانبًا عاطفيًا مؤثرًا، بعدما اعتذر كريم لـ ندى التي تقدمها إلهام وجدي عن قراره المفاجئ بالابتعاد عنها، مؤكدة في المقابل أنها لا تزال متمسكة به، وهو ما أضاف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

وجاءت الحلقة مليئة بالتوتر والمفاجآت، ما أشعل تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا، حيث أشاد المتابعون بتصاعد الأحداث وأداء أبطال العمل، مؤكدين أن المسلسل يدخل مرحلة أكثر تشويقًا مع الحلقات المقبلة.

يُعرض المسلسل عبر قناة CBC في تمام الساعة 8:30 مساءً، كما يُعاد عرضه على قناة CBC Drama، إضافة إلى إتاحته للمشاهدة عبر منصة Watch iT.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، مها نصار، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، تسبيح ماهر، ومحمد الشخيبي، وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.