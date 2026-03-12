مسلسل مولانا.. نور علي تقلب حياة زوجة جابر

نجحت شخصية شهلا (نور علي)، التي تحولت من مجرد امرأة غيورة إلى العقل المدبر الذي يتحكم في مفاصل حياة جابر (تيم حسن) الزوجية، متسببة في أزمة عائلية خانقة كادت تعصف بالمنزل منذ اللحظات الأولى للزفاف.

ليلة الدخلة.. في الصالون بأمر من شهلا

كانت الضربة الأولى والأقوى من نصيب العروس الجديدة زينة، حيث نجحت شهلا في فرض سيطرتها الكاملة على ليلة الدخلة. فبدلاً من أن يبدأ جابر حياته الجديدة مع عروسه، وجد نفسه مجبراً على تنفيذ شرط شهلا القاسي بـ ألا يمس زينة. هذا الحصار النفسي جعل مولانا يهرب من غرفة زوجته الجديدة ليبيت ليلته في الصالون، معلناً ولائه التام لرغبة شهلا حتى في أكثر اللحظات خصوصية.

تدخل في أدق التفاصيل.. عين لا تنام

لم يتوقف دور شهلا عند حدود الغيرة التقليدية، بل فرضت وصاية كاملة على كافة تفاصيل حياة الزوجين الجديدين. تتدخل شهلا في الصغيرة والكبيرة، وتراقب تحركات جابر داخل القصر، محولةً زواج زينة إلى سجن داخل جدران العائلة، حيث لا كلمة تعلو فوق كلمة شهلا، ولا قرار يُتخذ دون موافقتها الضمنية.

عزل زينة وحرمانها من الانفراد بـمولانا

منذ اللحظة الأولى لدخول زينة القصر، وضعت شهلا خطة محكمة لمنع انفراد العروس بزوجها. فكلما حاول جابر التقرب من زينة أو الحديث معها، كانت شهلا حاضرة، إما بحضورها الفعلي أو بـ شروطها التي تلاحقه في كل زاوية. هذا التضييق المتعمد جعل زينة تشعر بأنها غريبة في منزل زوجها، ومجرد ضيفة غير مرغوب فيها في حياة مولانا.

دموع زينة.. الصرخة الأخيرة أمام جدتها

وصلت الأزمة إلى ذروتها عندما انفجرت زينة بالبكاء أمام جدتها، شاكيةً لها من وضعها المأساوي. وصفت زينة معاناتها مع تسلط شهلا وكيف أنها أصبحت زوجة مع وقف التنفيذ، محرومة من أبسط حقوقها الزوجية بسبب سيطرة شهلا المطلقة على قلب وعقل جابر. دموع زينة كانت انعكاساً لمدى القسوة التي مارستها شهلا للحفاظ على مكانتها كـ "المرأة الوحيدة" في حياة مولانا.

مسلسل مولانا

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "جابر"، رجل يفرّ من ألسنة ماضيه المشتعل ونبذ مجتمعه، فيلجأ إلى حيلة جريئة تقوده إلى قرية منسية، متخفياً خلف ادعاء نسبٍ مقدّس. في تلك البقعة التي أنهكها الانتظار الطويل لـ“المولى”، يزرع جابر أملاً واهماً سرعان ما يتحوّل إلى قوة حقيقية تدفع الأهالي للتشبث بالحياة. وبين قدسية القناع وهشاشة الحقيقة، يجد نفسه ممزقاً بين دور المنقذ وخطر انكشاف السر، في صراع أخلاقي محتدم قد يشعل كل ما حوله إذا سقط الستار.