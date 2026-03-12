قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط خفض التصعيد وتعزيز التعاون الاقتصادي
مسلسل مولانا.. نور علي تقلب حياة زوجة جابر
بيطري أسوان: تحصين 42 ألف حيوان و20 ألف طائر خلال فبراير الماضي
وزيرا خارجية مصر والصين يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات التصعيد الإقليمي
وزير الطاقة الهندي: وضع الطاقة بالبلاد مُستقر ولم يتأثر بإغلاق مضيق هرمز
حسام حسن يستقر على ضم قطة للمنتخب بعد تألقه مع بيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل مولانا.. نور علي تقلب حياة زوجة جابر

سعيد فراج

نجحت شخصية شهلا (نور علي)، التي تحولت من مجرد امرأة غيورة إلى العقل المدبر الذي يتحكم في مفاصل حياة جابر (تيم حسن) الزوجية، متسببة في أزمة عائلية خانقة كادت تعصف بالمنزل منذ اللحظات الأولى للزفاف.

ليلة الدخلة.. في الصالون بأمر من شهلا

كانت الضربة الأولى والأقوى من نصيب العروس الجديدة زينة، حيث نجحت شهلا في فرض سيطرتها الكاملة على ليلة الدخلة. فبدلاً من أن يبدأ جابر حياته الجديدة مع عروسه، وجد نفسه مجبراً على تنفيذ شرط شهلا القاسي بـ ألا يمس زينة. هذا الحصار النفسي جعل مولانا يهرب من غرفة زوجته الجديدة ليبيت ليلته في الصالون، معلناً ولائه التام لرغبة شهلا حتى في أكثر اللحظات خصوصية.

تدخل في أدق التفاصيل.. عين لا تنام

لم يتوقف دور شهلا عند حدود الغيرة التقليدية، بل فرضت وصاية كاملة على كافة تفاصيل حياة الزوجين الجديدين. تتدخل شهلا في الصغيرة والكبيرة، وتراقب تحركات جابر داخل القصر، محولةً زواج زينة إلى سجن داخل جدران العائلة، حيث لا كلمة تعلو فوق كلمة شهلا، ولا قرار يُتخذ دون موافقتها الضمنية.

عزل زينة وحرمانها من الانفراد بـمولانا

منذ اللحظة الأولى لدخول زينة القصر، وضعت شهلا خطة محكمة لمنع انفراد العروس بزوجها. فكلما حاول جابر التقرب من زينة أو الحديث معها، كانت شهلا حاضرة، إما بحضورها الفعلي أو بـ شروطها التي تلاحقه في كل زاوية. هذا التضييق المتعمد جعل زينة تشعر بأنها غريبة في منزل زوجها، ومجرد ضيفة غير مرغوب فيها في حياة مولانا.

دموع زينة.. الصرخة الأخيرة أمام جدتها

وصلت الأزمة إلى ذروتها عندما انفجرت زينة بالبكاء أمام جدتها، شاكيةً لها من وضعها المأساوي. وصفت زينة معاناتها مع تسلط شهلا وكيف أنها أصبحت زوجة مع وقف التنفيذ، محرومة من أبسط حقوقها الزوجية بسبب سيطرة شهلا المطلقة على قلب وعقل جابر. دموع زينة كانت انعكاساً لمدى القسوة التي مارستها شهلا للحفاظ على مكانتها كـ "المرأة الوحيدة" في حياة مولانا.

مسلسل مولانا 

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "جابر"، رجل يفرّ من ألسنة ماضيه المشتعل ونبذ مجتمعه، فيلجأ إلى حيلة جريئة تقوده إلى قرية منسية، متخفياً خلف ادعاء نسبٍ مقدّس. في تلك البقعة التي أنهكها الانتظار الطويل لـ“المولى”، يزرع جابر أملاً واهماً سرعان ما يتحوّل إلى قوة حقيقية تدفع الأهالي للتشبث بالحياة. وبين قدسية القناع وهشاشة الحقيقة، يجد نفسه ممزقاً بين دور المنقذ وخطر انكشاف السر، في صراع أخلاقي محتدم قد يشعل كل ما حوله إذا سقط الستار.

نور علي تيم حسن مسلسل مولانا

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة للنقل في المواقف على مدار اليوم الثالث

ارشيفية

عرض شقيق فنانة شابة على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

المتهم

ماتت فى المستشفى.. القبض على سائق سيارة نقل دهـ.س سيدة بالمرج

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

