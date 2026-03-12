عمرو الليثي: النظرة التي تصعد إلى السماء فجأة والتنهيدة التي تخرج من قلبك تأكد أن ربنا يعلم بها

قال الإعلامي د. عمرو الليثي ، ان النظرة التي تصعد الي السماء فجاة ، والتنهيدة التي تخرج من قلبك وانت تقول في سرك يارب ، تأكد ان ربنا يعلم بها قبل ان تنطق بها ويشعر بك حتي وانت لا تعرف ان تشرح ما بداخلك.

وقال عمرو الليثي في برنامج "إنسان تاني “ علي الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا ، :” في لحظات لتكون واقف امام ربنا وانت ساكت ، بداخلك دعاء غير مرتب وليس له صيغة ، وبتكون حاسس بكل حاجه في نفس الوقت "تعب ، خوف ، رجاء ، شوق “ بس مش قادر اختار كلمة واحدة تمثل كل تلك المشاعر”.

وأضاف: “ربنا لا يقيس الدعاء بطوله أو بكلامه المترتب ولكن ينظر الي موضع القلب كان فين وانت بتدعي ، وهناك قلوب تصل وهيا صامته أكثر من ألسنة كثيرة بتتكلم”.

ووجه الليثي نصيحة في ختام الحلقة كل ما هو مطلوب منك ان تقول يارب باخلاص وصدق حتي تكون انسان تاني.