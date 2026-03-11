قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عمرو الليثي: اسم الله «الكريم» رسالة طمأنينة للمؤمنين.. عطاؤه بلا حدود وأبوابه مفتوحة مهما ضاقت الدنيا

عمرو الليثي
عمرو الليثي
محمد البدوي

تحدث الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عن المعاني العظيمة لاسم الله «الكريم»، وذلك خلال مقدمة برنامجه الإنساني «أبواب الخير» المذاع عبر إذاعة راديو مصر خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن هذا الاسم يحمل رسالة طمأنينة وأمل لكل إنسان يمر بضيق أو يواجه صعوبات في حياته.

سعة عطاء الله 

وأوضح الليثي أن اسم الله «الكريم» يعكس سعة عطاء الله تعالى وفضله الواسع على عباده، فهو سبحانه كثير الخير، يعطي بلا حساب، ويمنح عباده من فضله دون أن يسألوه أحيانًا، مشيرًا إلى أن كرم الله يتجلى في كونه يرزق الإنسان حتى في أوقات الغفلة، ويفتح له أبوابًا من الخير لم يكن يتوقعها.

أعظم صور كرم الله

وأضاف أن من أعظم صور كرم الله عز وجل أنه فتح لعباده باب التوبة مهما تكررت الأخطاء والذنوب، كما جعل الحسنة بعشر أمثالها بينما تُكتب السيئة بواحدة، وهو ما يعكس رحمة الله وكرمه الكبير بعباده.

وأشار إلى قول الله تعالى في سورة الأنفال: «يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم»، موضحًا أن كرم الله لا يقتصر على العطاء فقط، بل يمتد إلى العفو والستر، حيث يستر الله عباده رغم علمه بأخطائهم وعيوبهم، ويمنحهم الفرص المتكررة للعودة إليه.

وتابع الليثي أن مظاهر كرم الله في حياة الإنسان لا تُحصى، فالله سبحانه يمنح الإنسان النعم قبل أن يسأل، ويرزقه قبل أن يعرف كيف يطلب، كما يستر العيوب ويتقبل التوبة مهما بلغت الذنوب.

وأكد أن إدراك الإنسان لمعنى اسم الله «الكريم» يدفعه إلى الشعور بالحياء من معصية الله، لأنه يدرك أنه يعصي ربًا يغمره بكرمه وفضله، كما يمنحه شعورًا دائمًا بالطمأنينة بأن باب الله مفتوح دائمًا أمام من يلجأ إليه بالدعاء والتوبة.

وأضاف أن الإيمان بكرم الله يمنح الإنسان يقينًا بأن الفرج قريب مهما اشتدت الأزمات، وأن رحمة الله وكرمه أوسع من أي هم أو ضيق قد يمر به الإنسان.

وعلى جانب آخر، يواصل برنامج «أبواب الخير» خلال شهر رمضان تقديم مبادرات إنسانية عديدة، حيث يوفر رحلات عمرة، ومساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة للشباب.

أطراف صناعية وكراسي كهربائية

كما يساهم البرنامج في توفير أطراف صناعية وكراسي كهربائية لذوي الهمم، فضلًا عن المساهمة في الإفراج عن عدد من الغارمات، إضافة إلى دعم الحالات المرضية غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج.

ويعتمد البرنامج على التواصل المباشر مع المستمعين عبر الاتصالات الهاتفية على الهواء، حيث يتم الاستجابة لاحتياجات المواطنين بشكل فوري طوال شهر رمضان، في إطار رسالة إنسانية تهدف إلى نشر الخير وإدخال السعادة على قلوب الأسر البسيطة.

ويُذاع برنامج «أبواب الخير» يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الثالثة عصرًا عبر إذاعة راديو مصر، على أن تُعاد الحلقة في السابعة مساءً بعد الإفطار.

