انطلاق القوافل الدعوية للأزهر الشريف بكفر الشيخ| صور

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، انطلاق قوافل دعوية موسعة ينظمها الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك في الفترة من 11 حتى 18 مارس 2026.

تأتي هذه اللقاءات برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقيادات الأزهر، بهدف التواصل المباشر مع الجماهير ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي يحمي استقرار المجتمع وتماسكه.

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وبتوجيهات الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وبمتابعة الدكتور أحمد علي النادي، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ ورئيس لجان الفتوى والمصالحات بالمحافظة، والدكتور أحمد زيدان حميدة، مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ كفر الشيخ.

تستهدف هذه القوافل بشكل أساسي تحصين الشباب وتوعيتهم بصحيح الدين، مع التركيز على الرد على الشبهات الفكرية وتوضيح المفاهيم المغلوطة حول "الحرية" والمسؤولية.

كما تسعى إلى تعزيز قيم المواطنة والانتماء، وتوجيه طاقات الشباب نحو البناء والإيجابية لمواجهة تحديات العصر وحماية الوطن من الأفكار المنحرفة.

إلى جانب الجانب الدعوي، تتبنى القوافل حملة توعوية بعنوان «النظافة مسئولية دينية ووطنية»، للتأكيد على أن الحفاظ على البيئة سلوك حضاري نابع من الإيمان.

وتتضمن الفعاليات ندوات ميدانية مكثفة في المساجد والمؤسسات المختلفة لترسيخ قيم السلم المجتمعي والترابط الأسري ونشر الأخلاق الفاضلة بين جميع أبناء المجتمع.