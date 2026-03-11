قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
انطلاق القوافل الدعوية للأزهر الشريف بكفر الشيخ| صور

قوافل الأزهر الشريف
قوافل الأزهر الشريف
محمود زيدان

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، انطلاق قوافل دعوية موسعة ينظمها الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك في الفترة من 11 حتى 18 مارس 2026.

 تأتي هذه اللقاءات برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقيادات الأزهر، بهدف التواصل المباشر مع الجماهير ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي يحمي استقرار المجتمع وتماسكه.

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وبتوجيهات الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وبمتابعة الدكتور أحمد علي النادي، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ ورئيس لجان الفتوى والمصالحات بالمحافظة، والدكتور أحمد زيدان حميدة، مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ كفر الشيخ.

تستهدف هذه القوافل بشكل أساسي تحصين الشباب وتوعيتهم بصحيح الدين، مع التركيز على الرد على الشبهات الفكرية وتوضيح المفاهيم المغلوطة حول "الحرية" والمسؤولية.

 كما تسعى إلى تعزيز قيم المواطنة والانتماء، وتوجيه طاقات الشباب نحو البناء والإيجابية لمواجهة تحديات العصر وحماية الوطن من الأفكار المنحرفة.

إلى جانب الجانب الدعوي، تتبنى القوافل حملة توعوية بعنوان «النظافة مسئولية دينية ووطنية»، للتأكيد على أن الحفاظ على البيئة سلوك حضاري نابع من الإيمان. 

وتتضمن الفعاليات ندوات ميدانية مكثفة في المساجد والمؤسسات المختلفة لترسيخ قيم السلم المجتمعي والترابط الأسري ونشر الأخلاق الفاضلة بين جميع أبناء المجتمع.

