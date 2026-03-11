رئيس مدينة كفر الشيخ يشدد على تطبيق التعريفة الجديدة| صور

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، سير العمل بالمواقف للاطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والالتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك سعر البنزين والسولار.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وتوجيه المواطنين بالتعريفة المقررة داخل السيارات وإعلانها بوجه وخلف السيارة وداخلها، وحل مشاكل المواطنين.

ووجه رئيس المركز والمدينة بوضع ملصقات بالأسعار الجديدة وتوجيه المواطنين بالتعريفة المقررة داخل السيارات بكل موقف، مع التأكيد على التزام جميع السائقين بالتعريفة المقررة الجديدة، وعدم استغلال المواطنين.

كما وجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ رؤساء الأحياء، ونواب رئيس المدينة لشؤون القرى، ومساعدي رؤساء الأحياء، بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، ورصد المخالفات إن وجدت، بالإضافة للتواصل المباشر مع غرفة العمليات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، وكتابة التقارير الدورية بحالة انتظام حركة السير داخل جميع المواقف.