إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

غدا.. البحوث الإسلامية يعقد اللقاء الـ45 مِن مبادرة معا لمواجهة الإلحاد

إيمان طلعت

يَعقد مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشَّريف، في التَّاسعة والنصف مِنْ مساء غد الخميس، اللقاءَ الخامس والأربعين مِنْ فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد.

ويستضيف هذا اللقاء -الذي يُعقَد افتراضيًّا عَبْر منصَّة (تليجرام) تحت عنوان: (مظاهر الإعجاز في حديث القرآن الكريم عن الرطب) د. مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ في كليَّة العلوم بجامعة الأزهر وعضو لجنة الإعجاز العِلمي بمجمع البحوث الإسلاميَّة؛ وذلك في إطار الجهود المستمرَّة للأزهر الشريف بجميع قطاعاته تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، للتصدِّي لظاهرة الإلحاد التي أصبحت تشكِّل خطرًا يهدِّد الهُويَّة الدِّينيَّة والقِيَم الأخلاقيَّة.

وتسعى هذه اللقاءات -التي تُعقَد أسبوعيًّا بالتَّوازي مع برامجَ متنوِّعةٍ لتأهيل الوعَّاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة هذا الفِكر المنحرِف وبما يدعم التَّواصل الفعَّال مع الجمهور- إلى تقديم الدَّعم العِلمي والتوعوي لصدِّ الشُّبُهات التي تُروَّج بشكلٍ مكثَّفٍ عَبْر قنواتٍ ومواقعَ إلكترونيَّةٍ تعمل على نَشْر الإلحاد والانحلال الفِكري والأخلاقي.

وتُعقَد هذه اللقاءات بإشراف فضيلة د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ومتابعة الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات.
لحضور اللقاء يمكنكم الدخول على الرابط الآتي: https://t.me/+fDbv6nNQodJlMDJk

البحوث الإسلاميَّة مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد جامعة الأزهر

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

