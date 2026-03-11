المخرج حاتم حافظ: سلمى أبو ضيف تمتلك كل مقومات النجومية

أشاد المخرج حاتم حافظ بأداء الفنانة سلمى أبو ضيف في مسلسلها «عرض وطلب» المعروض حاليا ضمن دراما رمضاني 2026.

وكتب حافظ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “لسه فاكر لما كتبت عن سلمى أبو ضيف أول ما ظهرت وقلت إن عندها كل مقومات النجومية والموهبة وناس استغربوا وقتها.. بس أنا ربنا نصرني بصوت كابتن طارق يحيى”.

وتابع: “السنة دي كمان مبسوط جدًا إنها بتشتغل مع عمرو موسى في أول تجاربه بعد تجارب ناجحة في ساعته وتاريخه، وبعد ما عمل شغل هايل في ظلم المصطبة السنة اللي فاتت.”

يعرض مسلسل عرض وطلب بطولة النجمة سلمى أبو ضيف على قناة أون الساعة 7:00 مساء الإعادة 5:15 الفجر والساعة 2 ظهرا ومنصة watch it

مسلسل عرض وطلب من بطولة النجمة سلمى أبو ضيف، علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي ويناقش قضايا اجتماعية وواقعية .

في سياق متصل، علقت سلمى أبو ضيف على مسلسلها عرض وطلب الذي تشارك به في الموسم الرمضاني 2026 ، قائلة إنها تقوم بشخصية هبة وهي مدرسة ويظهر في المسلسل الجانب الشخصي في حياتها.

وأوضحت سلمى عن العمل، أنه مختلف وشخصية هبة مكتوبة بشكل جيد والمشروع يلعب على فكرة الصواب والخطأ.