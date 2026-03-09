مسلسل عرض وطلب الحلقة 5 .. الكشف عن سبب وفاة ابن سلمى أبو ضيف

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل عرض وطلب، بسفر هبة (سلمى ابو ضيف) مع ثابت طليقها لزيارة قبر ابنهم (زين) المتوفي في رشيد بسنويته.

لتبدأ المواجهة بينهم عن ظروف وفاه زين، ويتضح من حديث هبة أنها كانت مريضة بالاكتئاب بعد الولادة، وأن ثابت طليقها لم يفهم ذلك جينها ولم يساعدها أحد ودائما ما تشعر باللوم من الجميع على وفاته.

وتدخل هبة ( سلمى ابو ضيف ) في ضغط من خيرية ( رحمة أحمد ) وكابونجا للدخول معهم في تجارة الاعضاء.

مسلسل عرض وطلب

يعرض مسلسل عرض وطلب بطولة النجمة سلمى أبو ضيف على قناة أون الساعة 7:00 مساء الإعادة 5:15 الفجر والساعة 2 ظهرا ومنصة watch it

مسلسل عرض وطلب من بطولة النجمة سلمى أبو ضيف، علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي ويناقش قضايا اجتماعية وواقعية .

وفي سياق متصل، علقت سلمى أبو ضيف عن مسلسلها عرض وطلب الذي تشارك به في الموسم الرمضاني 2026 ، وصرحت سلمى عن دورها في العمل، إنها تقوم بشخصية هبة وهي مدرسة ويظهر في المسلسل الجانب الشخصي في حياتها، وأوضحت سلمى عن العمل، أنه مختلف وشخصية هبة مكتوب بشكل جيد والمشروع يلعب على فكرة الصواب والخطأ.

أعمال سلمى أبو ضيف

وفي سياق آخر، طرح الاعلان التشويقي لفيلم ايجي بست من بطولة النجمه سلمى أبو ضيف، احمد مالك، محمد عبده، حنان يوسف، وهو من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي .

وفي سياق آخر، انتهت سلمى أبو ضيف من تصوير مسلسل بنج كلي الذي يعرض في موسم الـ off season، والعمل من بطولة سلمى أبو ضيف، دياب، سلوى محمد علي، علا رشدي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وتدور أحداثه في إطار الدراما الطبية.

وتنتظر سلمى عرض فيلمي إذما وفيلم ايجي بيست، فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، والعمل من تأليف وإخراج محمد صادق، وهو مأخوذ عن رواية إذما للكاتب محمد صادق.