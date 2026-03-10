رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك الإفطار الجماعي لأسرة «من أجل مصر»| صور

شهد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة "طلاب من أجل مصر" داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الاهلية للشئون الاكاديمية، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.

كما حضر الحفل عمداء ووكلاء الكليات، والدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد دراج المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر، والدكتورة مروة غلاب نائب المنسق العام للأسرة، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس منسقي الأسرة بكليات الجامعة، والقيادات الإدارية وأمناء الكليات، وسط مشاركة واسعة من طلاب الجامعة.

وأشاد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ بحسن تنظيم حفل الإفطار الجماعي، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعزز أواصر المحبة والتآلف بين طلاب الجامعة، وتسهم في ترسيخ روح العمل الجماعي والتعاون بينهم.

وأشار إلى حرص إدارة الجامعة على دعم أنشطة أسرة "طلاب من أجل مصر" في مختلف المجالات.

كما قدم رئيس الجامة التهنئة لأسرة "طلاب من أجل مصر" ولجميع طلاب الجامعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن تنظيم هذا الإفطار يعكس روح الانتماء والتكاتف بين الطلاب ويعد نموذجًا إيجابيًا للتعاون والعمل المشترك.

وعقب الإفطار، دار حوار ودي بين رئيس الجامعة وأعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر"، أكد خلاله حرص الجامعة على إعداد كوادر طلابية واعية وقادرة على تحمل المسئولية والمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة والفعاليات الجامعية.

وأشار إلى الدور المهم الذي تقوم به الأسرة في تحفيز الطلاب على المشاركة الإيجابية والتعبير عن آرائهم في مختلف القضايا والموضوعات.