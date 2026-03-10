خلال تفقده محطات الوقود.. محافظ كفر الشيخ يطمئن على تطبيق الأسعار المقررة| صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من محطات الوقود بقرية محلة القصب وغرب مدينة كفر الشيخ، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار المقررة وتوافر المواد البترولية بالكميات المطلوبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تتابع بشكل ميداني ومستمر جميع محطات الوقود على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من توافر أنواع الوقود المختلفة والتزامها بالأسعار الرسمية التي تم إقرارها، فضلاً عن متابعة مستودعات الغاز لضمان الالتزام بأسعار أسطوانات الغاز وتوافرها، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد أي مخالفة أو تلاعب بالأسعار أو الكميات، بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديرية التموين ومباحث التموين.

ناشد محافظ كفرالشيخ المواطنين بعدم دفع أي مبالغ إضافية عن الأسعار الرسمية المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوز أو مخالفة عبر الخط الساخن (114) أو الرقم الأرضي (0473220792) بغرفة العمليات وإدارة الأزمات، أو من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فضلًا عن الخط الساخن لإدارة المرور (136) أو الرقم الأرضي (0473232297)، حيث تعمل جميع الخطوط على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى ومتابعة الموقف ميدانيًا حفاظًا على حقوق المواطنين.