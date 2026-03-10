خلال تفقده مجمع المواقف.. محافظ كفر الشيخ: لن نسمح باستغلال المواطن

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مجمع مواقف كفرالشيخ العمومي، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، وضرورة التزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة الجديدة لنقل الركاب فى أماكن واضحة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، واستمع لعدد من المواطنين عن التعريفة الجديدة، محذرًا من استغلالهم، وأن هناك إجراءات رادعة حيال من يستغل المواطن أو يتعدي على حقوقه.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور بكفر الشيخ، واللواء هشام مطر، مدير عام مشروع المواقف، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لكافة المواقف بنطاق المحافظة، من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة إلى مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وشدد بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير تجاه من يستغل المواطن فى تحصيل مبالغ أزيد من تعريفة الركوب المحددة بكافة الخطوط بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع استغلال المواطنين.

ووجه محافظ كفرالشيخ، مدير مشروع المواقف بمتابعة وضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف، لتعريف المواطنين بالتعريفة الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التعريفة منعًا لاستغلال المواطنين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، بالتواجد الميداني في الشارع مع المواطنين، ومتابعة حركة وخطوط السير، مشددًا بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمواجهة أي محاولة لإستغلال الأهالي والتواصل معهم ميدانيًا.

وناشد محافظ كفرالشيخ، جموع المواطنين بعدم دفع أية مبالغ زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.