مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة

أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة اعتبارا من الآن.

ومن جانبه ؛ أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة 39 من عملية الوعد الصادق 4 ضد أهداف للولايات المتحدة في المنطقة.

كما سُمع دوي انفجارات عنيفة في منطقة تل أبيب الكبرى .

ومنذ قليل ؛ أعلن إسعاف الاحتلال الإسرائيلي إصابة 29 إسرائيليًا جراء التدافع أثناء موجات القصف الإيرانية الليلة الماضية فيما تعرض اثنين لنوبات خوف وذعر جراء القصف الإيراني، فيما قالت صحيفة الاحتلال "يسرائيل هيوم" بزيادة في إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، وهو عكس ما زعمته قوات الاحتلال قبل ذلك، بانخفاض أعداد الصواريخ الإيرانية، وقالته كذلك متحدثة البيت الأبيض بانخفاض أعداد الصواريخ بنسبة 90%.



ودوت صفارات الإنذار 6 مرات طوال الليلة الماضية في كثير من المناطق في الأراضي المحتلة، للتحذير من إطلاق الصواريخ الإيرانية والتي نجحت في الوصول إلى أهدافها وسمع دوي انفجارات.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، بدء تنفيذ الموجة السابعة والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدًا استخدام صواريخ ثقيلة من طرازي خرمشهر وخيبر برؤوس حربية يصل وزنها إلى نحو 2 طن.

وقال الحرس الثوري الإيراني، أن الموجة السابعة والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4" تُعدّ الأعنف والأثقل منذ اندلاع الحرب، مشيرًا إلى أنها نُفذت بإطلاق صواريخ فوق ثقيلة وعلى مدى أكثر من ثلاث ساعات.