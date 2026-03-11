محافظ كفر الشيخ يدشن حملة لزراعة 50 ألف شجرة مثمرة بالرياض| صور

دشن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة لزراعة 50 ألف شجرة مثمرة بقرى مركز الرياض، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «100 مليون شجرة».

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن الأشجار تشمل أنواعًا متعددة، منها الجوافة والليمون والبرتقال واليوسفي والمانجو والتوت والزيتون والكمثرى والرمان، وغيرها من الأشجار المثمرة، بما يسهم في الاستفادة من ثمارها إلى جانب زيادة المساحات الخضراء، لتحقيق التنمية البيئية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» تسهم في تحسين البيئة وزيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء، إلى جانب دعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم زراعته على مستوى المحافظة ضمن المبادرة يبلغ نحو 357 ألف شجرة حتى الآن بمراحلها المختلفة.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن الحملة تستهدف زراعة الأشجار على الطرق والميادين العامة ومحيط المدارس ومراكز الشباب، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتحقيق استفادة مجتمعية من ثمار هذه الأشجار.

شدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأشجار المزروعة، والتعاون بين الوحدات المحلية ومديريات الزراعة والتربية والتعليم والجهات المعنية، لضمان استمرار الحملة وتحقيق أهدافها البيئية والتنموية.