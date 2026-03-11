قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
محافظات

محافظ كفر الشيخ يدشن حملة لزراعة 50 ألف شجرة مثمرة بالرياض| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

دشن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة لزراعة 50 ألف شجرة مثمرة بقرى مركز الرياض، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «100 مليون شجرة».

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن الأشجار تشمل أنواعًا متعددة، منها الجوافة والليمون والبرتقال واليوسفي والمانجو والتوت والزيتون والكمثرى والرمان، وغيرها من الأشجار المثمرة، بما يسهم في الاستفادة من ثمارها إلى جانب زيادة المساحات الخضراء، لتحقيق التنمية البيئية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» تسهم في تحسين البيئة وزيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء، إلى جانب دعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم زراعته على مستوى المحافظة ضمن المبادرة يبلغ نحو 357 ألف شجرة حتى الآن بمراحلها المختلفة.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن الحملة تستهدف زراعة الأشجار على الطرق والميادين العامة ومحيط المدارس ومراكز الشباب، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتحقيق استفادة مجتمعية من ثمار هذه الأشجار.

شدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأشجار المزروعة، والتعاون بين الوحدات المحلية ومديريات الزراعة والتربية والتعليم والجهات المعنية، لضمان استمرار الحملة وتحقيق أهدافها البيئية والتنموية.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

