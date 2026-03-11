قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات "آمنة ومطمئنة"
إنفانتينو: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم
وفاة سائق وإصابة 4 آخرين بحادث تصادم سيارات على الطريق الأوسطي
كارولين عزمي: والدي رفض دخولي التمثيل وكان هيسحب ملفي من معهد الفنون المسرحية
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في ليلة 22 رمضان
تراجع سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك.. وصل كام؟
احذروا الشبورة والرمال.. تفاصيل خريطة الطقس وتقلبات الساعات القادمة
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 23 رمضان
القوات المسلحة الإيرانية: في حال تهديد موانئنا فجميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا
رزان جمال: أرغب في العمل مع الفنان محمد رمضان.. وفيلم الأسد سيجمعني معه
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة لاكورنيا
رزان جمال تكشف لـ رامز جلال: «نفسي أغنّي مع شيرين»
بولاق أبو العلا.. عمرو الليثي وأحمد صيام يستحضران تاريخ الحي في «رمضان المصري»

عمرو الليثي وأحمد صيام
عمرو الليثي وأحمد صيام
محمد البدوي

سلّط الإعلامي الدكتور عمرو الليثي والفنان أحمد صيام الضوء على التاريخ العريق لحي بولاق أبو العلا، أحد أقدم وأشهر أحياء القاهرة، وذلك خلال إحدى حلقات برنامج «رمضان المصري مع الحرافيش» المذاع عبر إذاعة الشرق الأوسط خلال شهر رمضان، حيث استعرضا ملامح الحياة الشعبية في الحي وحكايات الفتوات والمعلمين الذين شكلوا جزءًا مهمًا من ذاكرته.

عمرو الليثي وأحمد صيام

ويُقدَّم البرنامج للعام السابع على التوالي، ليواصل الثنائي عمرو الليثي وأحمد صيام تقديم حكايات من التراث الشعبي المصري، من خلال رحلة يومية في تاريخ الأحياء القديمة، واستعادة قصص الفتوات والمعلمين الذين ارتبطت حكاياتهم بثقافة «الحرافيش» التي ألهمت أعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وخلال الحلقة التي تناولت حي بولاق أبو العلا، أوضح الفنان أحمد صيام أن الحي كان في فترة من الفترات بمثابة بوابة القاهرة على نهر النيل، حيث ازدهرت فيه الورش الصناعية والسكك الحديدية والمطابع، ما جعله مركزًا حيويًا للحركة التجارية والصناعية.

الحارات القديمة في بولاق 

وأضاف أن الحارات القديمة في بولاق لم تكن مجرد أماكن للسكن فقط، بل تحولت في بعض الفترات إلى مراكز للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وهو ما منح الحي مكانة خاصة في التاريخ الاجتماعي والسياسي للقاهرة.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو الليثي إلى أن السينما المصرية وثّقت تاريخ بولاق أبو العلا في عدد من الأفلام الشهيرة، من أبرزها فيلم «فتوات بولاق» الذي كتب السيناريو والحوار له الكاتب الكبير وحيد حامد، مستندًا إلى قصة للأديب نجيب محفوظ، حيث عكس الفيلم ملامح الحياة الشعبية وصراعات الفتوات في تلك الفترة.

وأوضح أحمد صيام أن الفتوات في بولاق لم يكن دورهم مقتصرًا على فرض السيطرة داخل الحارات، بل كان لهم دور اجتماعي مهم، حيث كانوا يعملون على حماية أرزاق العمال في ميناء بولاق القديم والورش المنتشرة في المنطقة، وهو ما جعلهم جزءًا من منظومة الحياة اليومية في الحي.

كما تحدث عمرو الليثي عن أصل تسمية بولاق أبو العلا، مشيرًا إلى أن الاسم يعود إلى كلمة «بو ليك» التي تعني «البحيرة الجميلة»، وهو الاسم الذي أطلقه الجنود الفرنسيون على المنطقة عندما رست مراكبهم في ميناء بولاق القديم.

ويواصل برنامج «رمضان المصري مع الحرافيش» تقديم حكايات من التراث الشعبي المصري، مسلطًا الضوء على أساطير الفتوات وشخصيات المعلمين الذين تركوا بصماتهم في تاريخ الأحياء الشعبية.

البرنامج من تأليف الكاتب محمد الشبه، وإخراج تامر حسني، ويُذاع يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 5:25 مساءً قبل أذان المغرب عبر إذاعة الشرق الأوسط، مع إعادة الحلقة في 9:10 صباحًا في اليوم التالي.

عمرو الليثي أحمد صيام بولاق أبو العلا أحياء القاهرة رمضان الحرافيش فتوات بولاق

صورة أرشيفية
الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد
حنان مطاوع ومحمد عادل إمام
.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال
