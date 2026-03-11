قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على الامتناع عن استهداف المناطق السكنية بلبنان
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
لم يعد هناك شيء نستهدفه.. ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا
وزيرة الإسكان توجه ببدء التنفيذ الفوري لخطة شاملة ومتكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة

 أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهات لرؤساء أجهزة المدن ببدء التنفيذ الفوري لخطة شاملة ومتكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة.

وذلك في ضوء توجيهات مجلس الوزراء بالترشيد الكامل لاستهلاك الكهرباء في إنارة الطرق والإعلانات بالطرق الرئيسية والشوارع العامة بالمحافظات والمدن الجديدة.

وأكدت الوزيرة ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لخفض معدلات استهلاك الكهرباء، بما يشمل تقليل شدة إنارة الطرق وترشيد إنارة الإعلانات على المحاور الرئيسية والشوارع العامة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة ويتماشى مع توجهات الدولة في ظل التداعيات الحالية بالمنطقة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ هذه الإجراءات في مختلف المدن الجديدة، مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

تقلب حركة الأسعار.. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

«المؤمن كريم القلب والفاجر لئيم الخلق».. لماذا حذر النبي من اللؤم والخداع؟

مجدي عبدالغفار: مشاهد القيامة في القرآن تحذر من اتباع الضلال

العراق: إغلاق مضيق هرمز قد يسبب ارتفاعاً كبيراً في أسعار الطاقة عالمياً

الجلوكوما .. مرض العين الصامت قد يسرق البصر دون إنذار

الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار
الحلقة 21 من "على قد الحب" يدخل ضمن الأعلى مشاهدة على Watch It"

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

