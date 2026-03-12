إصابة بحارين في حريق على متن حاملة الطائرات الأمريكية «جيرالد فورد»

أعلنت البحرية الأمريكية أن الحريق الذي اندلع اليوم، الخميس، على متن حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر. فورد”، بدأ في منطقة غسيل الملابس الرئيسية.

وقالت البحرية الأمريكية، في منشور على منصة "إكس"، إن "سبب الحريق لم يكن مرتبطًا بالقتال، وتم احتواؤه، لم يلحق أي ضرر بنظام الدفع في السفينة، وتبقى حاملة الطائرات جاهزة للعمل بكامل طاقتها".

وأضاف المنشور أن بحارين يتلقيان العلاج الطبي "لإصابات طفيفة وحالتهما مستقرة"، بحسب ما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية.

وتُجري أكبر حاملة طائرات في العالم عملياتها في البحر الأحمر منذ الأسابيع القليلة الماضية كجزء من العمليات الأمريكية في إيران.