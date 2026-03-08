قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
بـ20 ألف جنيه.. وزارة العمل تطرح أكثر من 400 وظيفة جديدة للشباب
الأزهر: اغتنم رمضان بطلب العون والتوفيق من الله
هيئة الرعاية الصحية: تأمين مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية لمدة 6 أشهر

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعه الدوري رقم (96)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة التشغيل بمنشآت الهيئة.

واستهل مجلس الإدارة اجتماعه بتوجيه التهنئة إلى الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر وعضو مجلس إدارة الهيئة، بمناسبة يوم الطبيب المصري، مؤكدًا تقديره البالغ للدور الوطني والإنساني الذي يقوم به الأطباء، وجهودهم المتواصلة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية للمرضى.

وخلال الاجتماع، كلّف مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية بالهيئة بالتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتأمين الاحتياطات الاستراتيجية منها لمدة ستة أشهر، وعلى رأسها علاجات الأمراض المزمنة وأدوية الغسيل الكُلوي والأورام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار الاستعداد لمختلف السيناريوهات الإقليمية والمتغيرات الدولية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة واستقرار.

جهود الفرق الطبية بالهيئة

وفي سياق متصل، ثمّن الدكتور أحمد السبكي جهود الفرق الطبية بالهيئة في تنفيذ المبادرات الصحية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، مشيدًا بدورهم في الوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين في المناطق النائية والحدودية، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة في التوسع في تلك المبادرات، مع إطلاق مبادرات صحية جديدة بحلايب وشلاتين ونصر النوبة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بما يسهم في تعزيز العدالة الصحية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية.

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة الهيكل التنظيمي لأفرع الهيئة والأقاليم التابعة لها، وذلك استكمالًا لجهود التطوير المؤسسي بالهيئة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل ورفع مستوى الأداء المؤسسي في مختلف المحافظات التي تُطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووافق مجلس الإدارة كذلك على نقل تبعية مستشفى أسوان الجديدة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية من جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطويرها وفقًا لمعايير الاعتماد والجودة، تمهيدًا لتحويلها إلى مركز متكامل لعلاج الأورام والخدمات الطبية المرتبطة بها بطاقة استيعابية تبلغ 158 سريرًا، بما يسهم في دعم خدمات علاج الأورام وتقديم رعاية طبية متخصصة تخدم إقليم الصعيد بالكامل.

كما وافق المجلس على تشغيل المبنى الملحق بمستشفى شرم الدولي كوحدة لطب الأسرة، بما يسهم في توفير المزيد من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفق أعلى معايير الجودة، وبما يضمن تقريب الخدمة الصحية للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة يُعقد بشكل دوري، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين، باحترافية وجودة عالمية.

هذا، وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (96) الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية وعميد كلية التجارة عين شمس، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار فاروق محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.

كما حضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة سالي عبد الرؤوف مساعد المدير التنفيذي لشؤون تهيئة المنشآت، ومدير الإدارة العامة لشؤون الأفرع، الدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، بالإضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة، الأستاذ أحمد جلال، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة شيرين زكي، عضو بالمكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة.

