اعتماد وحدتي طب أسرة الميناء والأحياء بالغردقة لتعزيز جودة الرعاية الصحية

أعلن الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، اعتماد وحدتي طب أسرة الميناء والأحياء بمدينة الغردقة، وذلك بعد صدور قرارات اللجنة العليا بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمنحهما الاعتماد المبدئي، عقب استيفائهما متطلبات ومعايير الجودة وسلامة المرضى المعتمدة دوليًا، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا الاعتماد في ضوء توجهات الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية الأولية وتعزيز معايير الجودة داخل المنشآت الطبية، حيث اجتازت الوحدتان مراحل التقييم الفني والمراجعة الميدانية التي أجرتها فرق الهيئة، والتي شملت تقييم جاهزية الخدمات الطبية، ونظم العمل الإكلينيكي، وإجراءات السلامة ومكافحة العدوى، إلى جانب كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن حصول الوحدتين على الاعتماد يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين يمثل محورًا رئيسيًا في خطة العمل خلال المرحلة الحالية، في إطار دعم الدولة لرفع كفاءة الخدمات الصحية.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تدعم كافة الجهود الرامية إلى تطوير المنشآت الصحية ورفع مستوى الخدمة الطبية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تطبيق معايير الجودة الشاملة داخل القطاع الصحي.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن اعتماد وحدتي الميناء والأحياء جاء بعد فترة من العمل المكثف لتأهيل الوحدتين وفق اشتراطات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا أن المديرية تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة تمهيدًا لاعتمادها خلال الفترة المقبلة.