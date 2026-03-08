وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات

شهدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، التدريبات المكثفة التي يجريها المايسترو سليم سحاب لـ«كورال وأوركسترا مصر الوطني»، والتي أُقيمت على مسرح السامر بالعجوزة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وبمشاركة مجموعة من المواهب الشابة من أبناء الأقاليم الثقافية المختلفة، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة المصرية لاكتشاف ودعم وتنمية الطاقات الفنية بالمحافظات.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بمستوى الأداء الذي قدمه المشاركون خلال التدريبات، مؤكدة أن مشروع «أوركسترا وكورال مصر الوطني» بقيادة المايسترو سليم سحاب يمثل خطوة هامة لرعاية مواهب الأقاليم والمحافظات وصقل قدراتها الفنية، مشيرة إلى أن العمل تحت قيادة قامة موسيقية كبيرة مثل المايسترو سليم سحاب يمنح المشاركين فرصة حقيقية لاكتساب الخبرة والتعلم على أسس علمية وفنية رفيعة.

وأشارت الدكتورة جيهان زكي إلى أن الوزارة حريصة على توفير بيئة تدريبية جادة للمواهب الشابة، تتيح لهم تطوير قدراتهم في مجالات الغناء والعزف الجماعي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الفنانين القادرين على حمل راية الفنون المصرية والحفاظ على تراثها الموسيقي الأصيل.

كما أعربت عن شكرها للمايسترو سليم سحاب لجهوده التطوعية الكبيرة في المشروع، وحرصه على التعاون الدائم مع الوزارة بجهده وخبرته ووقته، معربةً عن تمنياتها لجميع المشاركين بالتوفيق والتميز في حفل تدشين المشروع المرتقب.

وأكدت وزيرة الثقافة أن الوزارة تفتح أبوابها أمام مبدعي مصر ورموزها في مختلف المجالات للتعاون في تنفيذ المشروعات الثقافية والفنية التي تستهدف اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها، مشيرة إلى أن مصر غنية بمبدعيها أصحاب العطاء الذي لا ينضب، وأن الاستعانة بخبراتهم التي لا تعوض يسهم في تعزيز دور الثقافة في بناء الإنسان المصري، وترسيخ الهوية الوطنية، ودعم مسيرة الإبداع في مختلف المحافظات.

ويُعد مشروع «كورال وأوركسترا مصر الوطني» أحد أبرز المبادرات الفنية التي تعمل وزارة الثقافة على تنفيذها لدعم الفنون الجادة وتعزيز الحراك الفني في المحافظات، من خلال اكتشاف المواهب الشابة وتدريبها وتأهيلها بشكل احترافي، بما يسهم في تكوين قاعدة فنية جديدة تمتلك المهارة والوعي الفني، وتحافظ في الوقت نفسه على الهوية الثقافية المصرية.

ويقوم المايسترو سليم سحاب بجولات ميدانية بالأقاليم الثقافية المختلفة لاكتشاف المواهب؛ حيث بدأت الجولات بإقليم القاهرة الكبرى في قصر ثقافة الجيزة، ثم جولة بمحافظة الإسكندرية في قصر ثقافة الأنفوشي لأبناء إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، تلتها جولة لأبناء إقليم شرق الدلتا في قصر ثقافة الزقازيق، فيما استضاف قصر ثقافة الإسماعيلية الجولة الرابعة الخاصة بأبناء إقليم القناة وسيناء الثقافي، حيث شهدت هذه الجولات إقبالًا كبيرًا من الشباب الموهوبين بالمحافظات.

حضر التدريب أحمد سعودي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الثقافة، ومحمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بهيئة قصور الثقافة، ورضوى هاشم، المستشار الإعلامي للوزارة.