الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن الصحة الإيرانية، بمقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب.

وأفاد عضو مجلس الخبراء الإيراني، ممثل المرشد الأعلى في محافظة خراسان، أحمد علم الهدى، بأن الانتخابات الخاصة باختيار المرشد الجديد قد أجريت، وتم بالفعل تعيين خليفة للمرشد الحالي، دون الكشف عن هويته.

وأكد علم الهدى لوكالة "مهر" الإيرانية أن جميع الشائعات والأخبار التي تزعم أن مجلس الخبراء لم يتخذ قراره بعد، هي مجرد أكاذيب.

وأشار إلى أن الدستور يمنع أي شخص، حتى أعضاء مجلس الخبراء أنفسهم، من تغيير رأيه بشأن هذا الموضوع.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تعتمد على رئيس أمانة مجلس الخبراء، حسيني بوشهري، الذي يتحمل حالياً مسؤولية إعلان قرار المجلس بشكل رسمي وعلني.