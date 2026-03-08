رسائل حاسمة من ترامب بعد استقبال جثامين 6 جنود قتـ.ـلوا في حرب إيران| تفاصيل

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية لحظة مؤثرة ومشحونة سياسيا مع عودة عدد من جنودها الذين سقطوا في ساحة المعركة، في وقت تتواصل فيه تداعيات الحرب الجارية مع إيران.

وجاء ذلك في ظل تصاعد التصريحات الأمريكية بشأن مسار العمليات العسكرية ومستقبل المواجهة، إضافة إلى رسائل سياسية وجهتها واشنطن إلى الداخل والخارج حول نتائج هذه الحرب وتوازناتها.

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جثامين ستة جنود أمريكيين قتلوا خلال العمليات العسكرية الجارية مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسعى إلى اختيار قيادة إيرانية "لا تقود البلاد إلى المزيد من الحروب"، إضافة إلى رغبة واشنطن في تغيير مسار القيادة السياسية في طهران بما يضمن استقرار المنطقة مستقبلا.

وخلال تصريحات أدلى بها أثناء الحدث، نفى دونالد ترامب بشكل قاطع وجود أي علاقة للولايات المتحدة بقصف مدرسة داخل إيران، مشددا على أن طهران هي من نفذت هذا الحادث.

كما استبعد في الوقت ذاته وجود دعم روسي لإيران في المرحلة الحالية، في إشارة إلى أن المواجهة الدائرة لا تحظى حتى الآن بمساندة عسكرية مباشرة من موسكو.

وفي مشهد لافت، ظهر ترامب إلى جانب زوجته ميلانيا ترامب خلال مراسم استقبال جثامين الجنود، حيث وصف الرئيس الأمريكي مسار الحرب بأنه يحقق "انتصارا كبيرا" للولايات المتحدة.

وأضاف أن القوات الأمريكية تمكنت من "تدمير إمبراطورية الشر بالكامل"، على حد تعبيره، مؤكدا أن واشنطن لم تعد بحاجة إلى تدخل حلفائها في الحروب بعد ما وصفه بتحقيق النصر.

كما أكد ترامب أن العملية العسكرية داخل إيران ستستمر لبعض الوقت، موضحا أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير سلاح الجو الإيراني، وإبطال فعالية معظم الصواريخ الإيرانية، إضافة إلى استهداف مناطق التصنيع المرتبطة بتطوير هذه الصواريخ.

وفي نفس السياق، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعدم حاجة واشنطن لإرسال حاملتي طائرات إضافيتين إلى منطقة الشرق الأوسط، رغم استعداد بريطانيا لتقديم هذا الدعم العسكري.

وأضاف ترامب قائلا: "لكننا لن ننسى"، في إشارة إلى تقدير الولايات المتحدة لموقف حلفائها رغم عدم الحاجة الفورية لمشاركتهم في العمليات.

وفي ختام تصريحاته، شدد ترامب على أن بلاده ستواصل متابعة تطورات الصراع عن كثب، مؤكدا أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة يتمثل في ضمان أمنها القومي ومنع أي تهديدات مستقبلية، مع السعي في الوقت نفسه إلى إنهاء التوترات في المنطقة ومنع انزلاقها إلى صراعات أوسع.