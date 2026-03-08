قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
رسائل حاسمة من ترامب بعد استقبال جثامين 6 جنود قتـ.ـلوا في حرب إيران| تفاصيل

ياسمين القصاص

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية لحظة مؤثرة ومشحونة سياسيا مع عودة عدد من جنودها الذين سقطوا في ساحة المعركة، في وقت تتواصل فيه تداعيات الحرب الجارية مع إيران. 

وجاء ذلك في ظل تصاعد التصريحات الأمريكية بشأن مسار العمليات العسكرية ومستقبل المواجهة، إضافة إلى رسائل سياسية وجهتها واشنطن إلى الداخل والخارج حول نتائج هذه الحرب وتوازناتها.

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جثامين ستة جنود أمريكيين قتلوا خلال العمليات العسكرية الجارية مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسعى إلى اختيار قيادة إيرانية "لا تقود البلاد إلى المزيد من الحروب"، إضافة  إلى رغبة واشنطن في تغيير مسار القيادة السياسية في طهران بما يضمن استقرار المنطقة مستقبلا.

وخلال تصريحات أدلى بها أثناء الحدث، نفى دونالد ترامب بشكل قاطع وجود أي علاقة للولايات المتحدة بقصف مدرسة داخل إيران، مشددا على أن طهران هي من نفذت هذا الحادث. 

كما استبعد في الوقت ذاته وجود دعم روسي لإيران في المرحلة الحالية، في إشارة إلى أن المواجهة الدائرة لا تحظى حتى الآن بمساندة عسكرية مباشرة من موسكو.

وفي مشهد لافت، ظهر ترامب إلى جانب زوجته ميلانيا ترامب خلال مراسم استقبال جثامين الجنود، حيث وصف الرئيس الأمريكي مسار الحرب بأنه يحقق "انتصارا كبيرا" للولايات المتحدة. 

وأضاف أن القوات الأمريكية تمكنت من "تدمير إمبراطورية الشر بالكامل"، على حد تعبيره، مؤكدا أن واشنطن لم تعد بحاجة إلى تدخل حلفائها في الحروب بعد ما وصفه بتحقيق النصر.

كما أكد ترامب أن العملية العسكرية داخل إيران ستستمر لبعض الوقت، موضحا أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير سلاح الجو الإيراني، وإبطال فعالية معظم الصواريخ الإيرانية، إضافة إلى استهداف مناطق التصنيع المرتبطة بتطوير هذه الصواريخ.

وفي نفس السياق، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعدم حاجة واشنطن لإرسال حاملتي طائرات إضافيتين إلى منطقة الشرق الأوسط، رغم استعداد بريطانيا لتقديم هذا الدعم العسكري. 

وأضاف ترامب قائلا: "لكننا لن ننسى"، في إشارة إلى تقدير الولايات المتحدة لموقف حلفائها رغم عدم الحاجة الفورية لمشاركتهم في العمليات.

وفي ختام تصريحاته، شدد ترامب على أن بلاده ستواصل متابعة تطورات الصراع عن كثب، مؤكدا أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة يتمثل في ضمان أمنها القومي ومنع أي تهديدات مستقبلية، مع السعي في الوقت نفسه إلى إنهاء التوترات في المنطقة ومنع انزلاقها إلى صراعات أوسع.

ترامب جرب إيران جنود أمريكيين الولايات المتحدة طهران واشنطن

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

كلب السويس

عرض الحيوان للتحقيق.. تقرير طبي يفجر مفاجأة في حادث كلب السويس .. خاص

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

الضحية

فيديو الدليفري يثير الجدل.. هل رفض الرجل دفع أوردر طعام أم أن الحقيقة مختلفة؟

زيزو

بعد واقعة زيزو.. غضب التغييرات يشعل غرفة ملابس الأهلي.. والإدارة تلوح بعقوبات استثنائية

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

