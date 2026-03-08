قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
دبلوماسي أمريكي: ترامب توقع أن تنتهي الحرب مع إيران خلال أيام

قال الدبلوماسي الأمريكي السابق باتريك ثيروس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتوقع أن تنتهي الحرب مع إيران خلال أيام قليلة.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية كانت تعتقد أن الضربات المكثفة ستدفع طهران إلى الاستسلام سريعًا، على غرار ما اعتبره ترامب نموذجًا مشابهًا في أزمات أخرى، غير أن هذه التقديرات لم تتحقق على أرض الواقع.

القيادة الإيرانية لم تستجب للضغوط

وأضاف ثيروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القيادة الإيرانية لم تستجب للضغوط العسكرية كما كان متوقعًا، بل واصلت المواجهة، وهو ما أدى إلى فشل الرهان على حسم سريع للصراع. 

وأشار إلى أن هذا التطور أثار تساؤلات داخل الولايات المتحدة بشأن مسار الحرب والنتائج التي سعت الإدارة الأمريكية إلى تحقيقها منذ البداية.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي السابق أن هناك عاملًا آخر مؤثرًا في مسار الحرب يتمثل في موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتًا إلى أن ترامب كان يفضل حربًا قصيرة ومحدودة، في حين يرى نتنياهو أن استمرار المواجهة لفترة أطول قد يخدم الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل في المنطقة.

وأشار ثيروس إلى أن مؤشرات بدأت تظهر داخل الولايات المتحدة تفيد بأن ترامب ربما انضم إلى هذا المسار بعد إقناعه من قبل نتنياهو خلال زيارته الأخيرة بأن المواجهة ستكون قصيرة ولن تستنزف الولايات المتحدة لفترة طويلة، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي قد يكون وجد نفسه لاحقًا أمام واقع أكثر تعقيدًا مما كان يتوقع عند بداية الحرب.

