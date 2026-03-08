قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأثير الحرب الإيرانية على أسعار الذهب.. هل تزداد قيمته أم ينخفض؟

منار عبد العظيم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تأثير الحرب الإيرانية على أسعار الذهب، حيث أكد أن الحروب عادةً ما تؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره "ملاذًا آمنًا" للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية.

التذبذب المؤقت بسبب الدولار وجني الأرباح

ومع ذلك، الأسعار قد تتذبذب أو تنخفض مؤقتًا في بعض الحالات، خاصة إذا ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي، أو في حال حدوث عمليات جني أرباح قد تؤدي إلى انخفاض الطلب المباشر على المعدن النفيس.

استمرار الصعود في الأزمات الطويلة مقابل تراجع سريع في الأزمات القصيرة

وفي سياق آخر،  الأزمات الطويلة قد تساهم في ارتفاع مستمر لأسعار الذهب، بينما الأزمات السريعة قد تؤدي إلى تحول المستثمرين نحو النفط كخيار بديل.

أبرز تأثيرات الحرب على الذهب:

الملاذ الآمن: يزداد الطلب على الذهب كمخزن للقيمة في ظل عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

العلاقة العكسية مع الدولار: قوة الدولار الأمريكي كـ "ملاذ آمن" بديل قد تحد من ارتفاع أسعار الذهب.

هذا التذبذب في أسعار الذهب يعكس العلاقات المعقدة بين الذهب، الدولار، والمخاطر الجيوسياسية التي تخلقها الحروب والأزمات العالمية.

رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم يشهد ختام مسابقة «مدينة التلاوة» بمدينة بدر

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

الأزهر يواصل حملة وعي.. عضو مركز الأزهر للفتوى يفند شبهات إنكار القياس كأحد أدلة التشريع

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

