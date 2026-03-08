ماذا فعل جوارديولا مع مرموش بعد تألقه وتسجيله ثنائية أمام نيوكاسل.. صورة

تألق الدولي المصري عمر مرموش وقاد فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز مهم على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل مرموش هدفين في الشوط الثاني، حيث أحرز الهدف الأول في الدقيقة 47 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 65 بتسديدة قوية من على حدود المنطقة.

وفي الدقيقة 73، قرر المدرب الإسباني بيب جوارديولا استبدال مرموش، ليشارك بدلاً منه اللاعب أنطوان سيمينيو، بعدما قدم المهاجم المصري أداءً لافتًا خلال اللقاء.

ولحظة خروج مرموش من أرض الملعب، حرص جوارديولا على استقباله بعناق حار وتبادل الحديث معه، في لقطة أظهرت سعادته الكبيرة بما قدمه اللاعب خلال المباراة، كما عاد المدرب الإسباني لتهنئته بعد صافرة النهاية.

وأشاد جوارديولا بمستوى مرموش في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، مؤكدًا أنه كان يتوقع تسجيله للأهداف في هذه المباراة.

وقال: "مرموش مهاجم مميز، ويملك قدرة رائعة في اللمسة الأخيرة، خاصة في الهدفين الثاني والثالث".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي أن اللاعب ما زال بحاجة إلى التطور في بعض الجوانب مثل اللعب في المساحات الضيقة والتحكم الأول بالكرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للتألق.