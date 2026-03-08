تألق أدباء وشعراء البادية في ليلة ثقافية مميزة بمعرض فيصل للكتاب

شهدت فعاليات معرض فيصل للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، ليلة ثقافية ثرية بعنوان ليلة البادية المصرية، احتفاءً بأدب وتراث البادية، ضمن البرنامج الثقافي المتنوع للمعرض.

قدم الاحتفالية الكاتب أبوالفتوح البرعصى، الذي استهل الأمسية بقصيدة وطنية احتفاءً بذكرى العاشر من رمضان، أشاد فيها ببطولات الجيش المصري وروح العبور والنصر، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وخلال الأمسية، قدم البرعصي الباحثة والشاعرة أحلام أبونوارة، التي تحدثت عن دور المرأة في المجتمع البدوي، مشيرة إلى إسهامها الكبير في تربية الأجيال والحفاظ على القيم والعادات الأصيلة.

كما تناولت نماذج من بطولات نساء سيناء خلال حرب الاستنزاف، ودورهن في دعم المقاومة خلال حرب أكتوبر، مؤكدة أن المرأة كانت ولا تزال ركيزة أساسية في صمود المجتمع.

كما ألقى الشاعر محمود مسلم العمراني قصيدة تناولت القيم الأخلاقية والنصائح الاجتماعية المستلهمة من شعر البادية، وقدم شرحًا لمعانيها ودلالاتها التراثية، وهو ما لاقى استحسان الجمهور الذي تفاعل مع القصيدة بالتصفيق.

وتضمنت الأمسية مداخلة للشاعر والباحث ربيع شكري، تحدث خلالها عن البدو والبداوة في أقاليم مصر المختلفة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على التراث الشعبي البدوي وتعريف الأجيال الجديدة به، خاصة الأطفال، لما يحمله من قيم ثقافية وإنسانية تعكس تنوع المجتمع المصري.

كما شهدت الليلة فقرة شعرية غنائية للشاعر والمطرب عماد البلوى، قدم خلالها قصيدة بالنمط النبطي تضمنت نصائح وإرشادات موجهة للفتاة البدوية، وجاء أداؤها ممزوجًا بالإلقاء والغناء البدوي، ما أضفى على الأمسية أجواء تراثية أصيلة حظيت بتفاعل الحضور.

وفي مداخلة أخرى، تحدث ربيع شكري عن دور الثقافة في دعم ذوي الهمم، مشيرًا إلى أهمية الوعي الأسري في التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد، وقدم عددًا من النصائح للأسر حول سبل احتواء الطفل ودمجه في المجتمع، وهو ما فتح باب النقاش مع الحضور الذين طرحوا العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع.

واختتم أبوالفتوح البرعصي الأمسية بتوجيه الشكر لضيوف المنصة والحضور، مشيدًا بدور الهيئة المصرية العامة للكتاب في دعم الفعاليات الثقافية التي تعزز التراث الشعبي وتفتح آفاقًا جديدة أمام المبدعين.

ومن ناحية أخرى، شهد المعرض مجموعة من الأنشطة والورش المخصصة للأطفال، والتي تهدف إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية وتعريفهم بالتراث المصري بأساليب مبسطة وتفاعلية، وتنوعت الفعاليات بين ورش الرسم والحكي والأنشطة الفنية، التي استقطبت أعدادًا كبيرة من الأطفال ووفرت لهم تجربة ثقافية وتعليمية ممتعة داخل أروقة المعرض.

كما قدمت فرقة أطلس المأثورات الشعبية عرضًا مميزًا تضمن فقرات من السيرة الهلالية، أحد أبرز الملاحم الشعبية في التراث العربي والمصري، وجاء العرض في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة للحفاظ على الفنون الشعبية وتعريف الجمهور، خاصة الأجيال الجديدة، بقيمتها التاريخية والثقافية، حيث تفاعل الحضور مع الأداء الذي أعاد إحياء أجواء الحكي الشعبي والأداء التراثي الأصيل.