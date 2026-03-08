قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تألق أدباء وشعراء البادية في ليلة ثقافية مميزة بمعرض فيصل للكتاب

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب
جمال عاشور

شهدت فعاليات معرض فيصل للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، ليلة ثقافية ثرية بعنوان ليلة البادية المصرية، احتفاءً بأدب وتراث البادية، ضمن البرنامج الثقافي المتنوع للمعرض.

قدم الاحتفالية الكاتب أبوالفتوح البرعصى، الذي استهل الأمسية بقصيدة وطنية احتفاءً بذكرى العاشر من رمضان، أشاد فيها ببطولات الجيش المصري وروح العبور والنصر، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وخلال الأمسية، قدم البرعصي الباحثة والشاعرة أحلام أبونوارة، التي تحدثت عن دور المرأة في المجتمع البدوي، مشيرة إلى إسهامها الكبير في تربية الأجيال والحفاظ على القيم والعادات الأصيلة. 

كما تناولت نماذج من بطولات نساء سيناء خلال حرب الاستنزاف، ودورهن في دعم المقاومة خلال حرب أكتوبر، مؤكدة أن المرأة كانت ولا تزال ركيزة أساسية في صمود المجتمع.

كما ألقى الشاعر محمود مسلم العمراني قصيدة تناولت القيم الأخلاقية والنصائح الاجتماعية المستلهمة من شعر البادية، وقدم شرحًا لمعانيها ودلالاتها التراثية، وهو ما لاقى استحسان الجمهور الذي تفاعل مع القصيدة بالتصفيق.

وتضمنت الأمسية مداخلة للشاعر والباحث ربيع شكري، تحدث خلالها عن البدو والبداوة في أقاليم مصر المختلفة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على التراث الشعبي البدوي وتعريف الأجيال الجديدة به، خاصة الأطفال، لما يحمله من قيم ثقافية وإنسانية تعكس تنوع المجتمع المصري.

كما شهدت الليلة فقرة شعرية غنائية للشاعر والمطرب عماد البلوى، قدم خلالها قصيدة بالنمط النبطي تضمنت نصائح وإرشادات موجهة للفتاة البدوية، وجاء أداؤها ممزوجًا بالإلقاء والغناء البدوي، ما أضفى على الأمسية أجواء تراثية أصيلة حظيت بتفاعل الحضور.

وفي مداخلة أخرى، تحدث ربيع شكري عن دور الثقافة في دعم ذوي الهمم، مشيرًا إلى أهمية الوعي الأسري في التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد، وقدم عددًا من النصائح للأسر حول سبل احتواء الطفل ودمجه في المجتمع، وهو ما فتح باب النقاش مع الحضور الذين طرحوا العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع.

واختتم أبوالفتوح البرعصي الأمسية بتوجيه الشكر لضيوف المنصة والحضور، مشيدًا بدور الهيئة المصرية العامة للكتاب في دعم الفعاليات الثقافية التي تعزز التراث الشعبي وتفتح آفاقًا جديدة أمام المبدعين.

ومن ناحية أخرى، شهد المعرض مجموعة من الأنشطة والورش المخصصة للأطفال، والتي تهدف إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية وتعريفهم بالتراث المصري بأساليب مبسطة وتفاعلية، وتنوعت الفعاليات بين ورش الرسم والحكي والأنشطة الفنية، التي استقطبت أعدادًا كبيرة من الأطفال ووفرت لهم تجربة ثقافية وتعليمية ممتعة داخل أروقة المعرض.

كما قدمت فرقة أطلس المأثورات الشعبية عرضًا مميزًا تضمن فقرات من السيرة الهلالية، أحد أبرز الملاحم الشعبية في التراث العربي والمصري، وجاء العرض في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة للحفاظ على الفنون الشعبية وتعريف الجمهور، خاصة الأجيال الجديدة، بقيمتها التاريخية والثقافية، حيث تفاعل الحضور مع الأداء الذي أعاد إحياء أجواء الحكي الشعبي والأداء التراثي الأصيل.

فعاليات معرض فيصل للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب ثقافية ثرية ليلة البادية المصرية البرنامج الثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

مستشفى شفاء الأورمان

مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر: 373 ألف جلسة علاج كيماوي لمرضى الأورام مجانا

محافظ قنا

محافظ قنا يتابع نسب الإنجاز بمشروع المنطقة الحرفية بالترامسة

رئيس جامعة سوهاج

جامعة سوهاج تستقبل دفعة جديدة من السعودية وسوريا واليمن والسودان

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية "نرجس"

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد