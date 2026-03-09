فتحي سند: تتويج الزمالك بالدوري معجزة.. وضياع اللقب من الأهلي كارثة

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بأداء فريق الزمالك وبالدور الكبير الذي تلعبه جماهير القلعة البيضاء في دعم الفريق خلال مشواره ببطولة الدوري المصري.

وكتب فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك "فوز الزمالك بالدوري سيكون معجزة، وخسارة الأهلي للدوري ستكون كارثة".

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري

حافظ فريق الزمالك على قمة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه على الاتحاد السكندري ووصولة للنقطة 43 متربعا على القمة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق فيهما الفوز في 13 وتعادل في 4 وخسر مباراتين