البحرين: إصابة 32 مدنيا جراء هجمات إيرانية على سترة بينهم أطفال ورضيع
بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر.. الحرس الثوري الإيراني يشن الهجوم الـ30 ضد إسرائيل
إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري
مفتي الجمهورية: لا تنشغلوا بموعد ليلة القدر.. واغتنموا العشر الأواخر بالطاعة
مجمع كهنة حلوان يلتف حول راعيه الأنبا ميخائيل في عيد تجليسه الثاني
متى تبدأ ليلة القدر؟.. الإفتاء تحدد 4 علامات تدل على موعدها
ترامب: قرار إنهاء الحرب على إيران سأتخذه بالتشاور مع نتنياهو
الأركان الإيرانية: نحن تحت أمر مجتبي خامنئي.. وسنجعل أمريكا وإسرائيل يندمون
نشأت الديهي: مصر لن تتخلى عن الدول الخليجية
عالميا ومحليا.. سعر الحديد اليوم الإثنين 9 مارس 2026
أودي تقدم RS5 الهجينة 2027.. وهذا سعرها عالميًا
إيران: إطلاق الموجة الثالثة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة الليلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فتحي سند: تتويج الزمالك بالدوري معجزة.. وضياع اللقب من الأهلي كارثة

محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بأداء فريق الزمالك وبالدور الكبير الذي تلعبه جماهير القلعة البيضاء في دعم الفريق خلال مشواره ببطولة الدوري المصري.

وكتب فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك "فوز الزمالك بالدوري سيكون معجزة، وخسارة الأهلي للدوري ستكون كارثة".

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري

حافظ فريق الزمالك على قمة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه على الاتحاد السكندري ووصولة للنقطة 43 متربعا على القمة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق فيهما الفوز في 13 وتعادل في 4 وخسر مباراتين

