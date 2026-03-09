الزمالك يستقبل الطفل الفلسطيني سمير محمد بمران الفريق

استقبل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الطفل الزملكاوي الفلسطيني سمير محمد، أحد المشاركين في مسلسل "صحاب الأرض"، في مران الفريق اليوم الأحد، الذي أُقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني على الترحيب بالطفل سمير محمد وسط حفاوة كبيرة من الجميع، والتقطوا معه العديد من الصور التذكارية، في أجواء مميزة عكست تقدير الجميع لتواجده في المران.

ومن جانبه، عبّر الطفل الفلسطيني عن سعادته الكبيرة بزيارة مران الزمالك والتواجد وسط لاعبيه المفضلين، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل ذكرى خاصة بالنسبة له.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل، على ستاد المقاولون العرب، في إطار مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري.