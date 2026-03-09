الشاذلي: الروح القتالية والإصرار سر انتصارات الزمالك الأخيرة

أشاد أحمد الشاذلي، نجم الزمالك السابق، بالروح القتالية للاعبي الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة مع معتمد جمال مشددا على أن الأداء مميز للغاية.

قال الشاذلي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: " لاعبو الزمالك يقدمون أداء مميز مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال وهناك روح وإصرار داخل الملعب خلال الفترة الماضية وهو سر الإنتصارات إلى جانب الحضور الجماهيري المميز".

وأضاف: " ناصر منسي لاعب مميز للغاية ويلعب بروح قتالية وأصبح هناك منافسة في خط هجوم الزمالك مع عدي الدباغ وسيف الدين الجزيري، وأتمنى أن يخوض الفريق المباريات المقبلة وكأنها كؤوس".