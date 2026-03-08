جهاز الزمالك واللاعبون يحتفلون بعيد ميلاد مهاجم الفريق

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو ناصر مهاجم الفريق، خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري بتهنئة عمرو ناصر بمناسبة عيد ميلاده وتمنوا له التوفيق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد المقاولون العرب في إطار مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري.