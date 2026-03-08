أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

عبد العزيز جمال

تستعد محافظة الإسكندرية خلال الساعات القليلة المقبلة لاستقبال واحدة من أقوى وأشد النوات الشتوية خلال موسم شتاء 2026، وهي نوة الحسوم التي تُعد من أعنف النوات التي تضرب المدينة الساحلية كل عام. 

وتتميز هذه النوة بظروف جوية قاسية تشمل أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ما يدفع الجهات التنفيذية إلى إعلان حالة الاستنفار والاستعداد الكامل للتعامل مع تداعياتها.

موعد وصول نوة المكنسة 2024 مصر

طوارئ قصوى في الإسكندرية قبل وصول النوة

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية رفع حالة الطوارئ القصوى في جميع الأحياء، إلى جانب شركة الصرف الصحي، وذلك استعدادًا لاستقبال نوة الحسوم التي تعد من أقوى النوات الشتوية خلال الموسم الحالي.

وأكد المحافظ ضرورة الاستعداد الكامل والتعامل الفوري مع أي تداعيات قد تنتج عن النوة، خاصة مع التوقعات بسقوط أمطار غزيرة ورياح قوية قد تؤثر على الحركة المرورية والحياة اليومية في المدينة.

وشدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء ومسؤولي شركة الصرف الصحي بضرورة رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، مع متابعة مستمرة لحالة الشوارع والميادين والتأكد من جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، وذلك لمواجهة نوة الشمس الصغيرة التي تأتي في أعقاب نوة الحسوم.

خطة طوارئ لمواجهة الأمطار والرياح

وضعت محافظة الإسكندرية خطة طوارئ شاملة للتعامل مع آثار نوة الحسوم المرتقبة، حيث بدأت الأجهزة التنفيذية في اتخاذ إجراءات استباقية للتقليل من تأثيراتها المحتملة على المواطنين.

وتشمل هذه الإجراءات نشر سيارات شفط المياه في النقاط الساخنة، والتأكد من جاهزية محطات الصرف الصحي، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الطرق والكورنيش تحسبًا لأي ارتفاع في الأمواج أو اضطرابات بحرية.

ومن المتوقع أن تستمر النوة لمدة سبعة أيام متواصلة، يصاحبها طقس غير مستقر يتمثل في سقوط أمطار غزيرة ورياح باردة قد تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

لماذا تُعد نوة الحسوم من أشد النوات؟

تُصنف نوة الحسوم ضمن أقوى النوات الشتوية التي تضرب مدينة الإسكندرية، وذلك بسبب شدة الأمطار المصاحبة لها وقوة الرياح التي قد تؤدي إلى اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هذه النوة تؤثر بشكل واضح على حالة الطقس في المدينة الساحلية، حيث تتسبب في انخفاض درجات الحرارة وزيادة سرعة الرياح، إلى جانب العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي قد تستمر عدة أيام متتالية.

أمطار خفيفة بالإسكندرية بالتزامن مع نوة الغطاس

أبرز 7 معلومات عن نوة الحسوم

هناك مجموعة من المعلومات المهمة المرتبطة بهذه النوة التي ينتظرها سكان الإسكندرية كل عام، ومن أبرزها:

  • سميت نوة الحسوم بهذا الاسم لأن الشمس تكون ساطعة خلالها بقوة، حيث تحسم الانتقال بين فصلي الشتاء والربيع، ويقال إنها تؤثر على الزرع والضرع.
  • تبدأ النوة عادة في الأسبوع الثاني من شهر مارس من كل عام.
  • موعدها السنوي يكون غالبًا في 9 مارس.
  • تستمر النوة لمدة تقارب سبعة أيام متواصلة.
  • تعد من أشد النوات التي تضرب المحافظات الساحلية.
  • تتميز بحدوث برق ورعد قويين مع هطول أمطار غزيرة.
  • تعتبر آخر النوات الممطرة الشديدة قبل انتهاء موسم الشتاء.

نوة الشمس الكبرى بعد الحسوم

بعد انتهاء نوة الحسوم مباشرة، تدخل البلاد في نوة أخرى تعرف باسم نوة الشمس الكبرى، والتي من المتوقع أن تبدأ في 18 مارس 2026 وتستمر لمدة يومين فقط.

وغالبًا ما تكون هذه النوة ممطرة أيضًا، وتصاحبها رياح شرقية، لكنها أقل حدة مقارنة بنوة الحسوم التي تسبقها.

نوة المكنسة بالاسكندرية

جدول نوات الشتاء المتبقية في الإسكندرية

لا تزال هناك عدة نوات شتوية متبقية خلال موسم الشتاء الحالي في الإسكندرية، أبرزها:

نوة الحسوم: تبدأ في 9 مارس 2026 وتستمر لمدة 7 أيام، وتتميز بأمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية.

نوة الشمس الكبرى: تبدأ في 18 مارس 2026 وتستمر يومين، وغالبًا ما تكون ممطرة مع رياح شرقية.

نوة عوة (برد العجوزة): تبدأ في 24 مارس 2026، وتعد من النوات التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

ومع اقتراب موعد نوة الحسوم، يترقب سكان الإسكندرية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وسط تحذيرات من الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي قد تؤثر على الأنشطة اليومية داخل المدينة.

 

نوة الحسوم محافظة الإسكندرية النوات الشتوية الإسكندرية الأمطار والرياح نوة الشمس الصغيرة

