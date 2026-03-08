قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
مجلس الشيوخ يوافق على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
توتر وخلافات بين الحرس الثوري والرئيس الإيراني بعد اعتذاره لدول الخليج
بالصور

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
رنا عصمت

نشبت حالة من الذعر على السوشيال ميديا شهدها الجهمور بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة مى عمر على رقم 1 و أعلى مشاهدة لمسلسل كلاً منهن على منصة شاهد.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت عبر حسابها صورة تُظهر قائمة ترتيب بعض الأعمال الدرامية على المنصة، مشيرة إلى أن مسلسلها «وننسى اللي كان» يتصدر القائمة، بينما جاء مسلسل «الست موناليزا» ضمن المراكز المتقدمة.

وحرصت في تعليقها على تهنئة صناع الأعمال الأخرى، مؤكدة أن جميع المسلسلات المشاركة حققت نجاحًا ملحوظًا خلال الموسم.

من جانبه، ردّت الفنانة مي عمر عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وردت على تصريحات ياسمين عبدالعزيز في سباق الفنانين حول المسلسل الذي حاز على الأعلي مشاهدة من الجماهير.

وقالت مي عمر في ردها: بصراحة كنت أتمنى أول مرة تعمليلي تاج فيها تبقى في تعزية أو كلمة طيبة على وفاة والدي، مش في بوست ترتيب المسلسلات، عموما شكرا، ربنا ما يوريكي أحزان.

وكتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر استوري علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":"ربنا يرحم والدك يا مي ويصبرك خالص التعازي بس بصراحة استغربت العتاب لأن وقت ما كنت أنا في المستشفى بين الحياة والموت ووقت ما توفى والدي السنة اللي فاتت ما وصلنيش منكم سؤال ولا حتى رسالة وسامي أصلا هو اللي بدأ الكلام هنا بستوري عن النجاح والترتيب وأنا رديت بنفس الروح". 

وتتميز كلاً منهن بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وفى هذا السياق نعرض لكم صور للفنانة ياسمين عبد العزيز و الفنانة مى عمر..

رد محمد سامى على ياسمين عبد العزيز

من جانبه، ردّ محمد سامي على المنشور بتعليق اتسم بطابع ساخر، حيث بارك لـ ياسمين على تصدّر مسلسلها «وننسى اللي كان» للقائمة قائلاً: "اللّٰه يبارك فيكي يا ياسو، أخيرا بعد ما عرض موناليزا خلص بيومين كنتى فين من أول رمضان يا غالية ، عارف أن نفسك فى الموضوع ده من واحد رمضان بس النصيب بقى ساعات".

وتابع محمد سامي: "الواحد يتمنى حاجة يوم واحد ربنا يكرمه بيها يوم ١٦ ، ادعيلي بقى لأنى  Join Us to Break Your Fast".
 

وأضاف: “أنا اللى أقنعت مى إن الست موناليزا يبقى ١٥ حلقة بس يا إما كان الواحد اتمنى حاجه يوم ١ ربنا يدهاله بعد العيد ذى السنة اللى فاتت كده ”.

خناقة على نمبر 1 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر ياسمين عبد العزيز مى عمر صور مى عمر صور ياسمين عبد العزيز

