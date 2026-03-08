هنو: شراكة الحكومة والقطاع الخاص مفتاح جذب الاستثمارات.. وقرب إطلاق مؤشر الصناعة بعد استطلاع آراء 500 شركة

أكد محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لدفع معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح هنو خلال مؤتمر الجمعية اليوم الأحد أن الدولة تعمل خلال المرحلة الحالية على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، لافتًا إلى أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تحرص على دعم هذه التوجهات من خلال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر لدى عدد من الجهات والمؤسسات الأجنبية.

وأضاف أن الجمعية تعمل كذلك على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف الأسواق الدولية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية وزيادة تدفقات الاستثمارات إلى السوق المصري.

وأشار هنو إلى اقتراب الانتهاء من إعداد مؤشر الصناعة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، موضحًا أنه تم إجراء استقصاء شمل نحو 500 شركة صناعية للتعرف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، ومن المقرر الانتهاء من التقرير خلال شهر، على أن يتم عرض نتائجه على الوزراء المعنيين لبحث آليات التعامل مع تلك التحديات ودعم القطاع الصناعي.