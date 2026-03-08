قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي

يدرس المدير الفني للنادي الأهلي ييس توروب ضم اللاعب كامويش إلى قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري.

ويفكر الجهاز الفني في إدراج اللاعب ضمن القائمة مع احتمالية الدفع به خلال اللقاء كبديل، في إطار منح بعض العناصر فرصة المشاركة وتجهيزها للمباريات المقبلة.

موعد مباراتي الأهلي والترجي

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الذهاب على ملعب ملعب رادس في تونس، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الأحد 15 مارس بتوقيت القاهرة.

في المقابل، تقام مباراة الإياب بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة التاسعة مساءً، لكنها ستقام دون حضور جماهيري للأهلي تنفيذًا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمعاقبة جماهير النادي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات.