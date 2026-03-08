قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بلعمري يبدأ برنامج بدني خاص استعدادًا للمرحلة المقبلة مع الأهلي

يوسف بلعمري
يوسف بلعمري
محمد سمير

بدأ الجزائري يوسف بلعمري لاعب الأهلي تنفيذ برنامج بدني إضافي خلال الفترة الحالية، بهدف رفع معدلات لياقته البدنية قبل المباريات المقبلة للفريق.

وجاءت خطوة اللاعب يوسف بلعمري بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني بقيادة ييس توروب، حيث استعان بلعمري بمدرب لياقة بدنية بشكل شخصي، دون تكليف مباشر من النادي، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية بدنية ممكنة.

ويخوض يوسف بلعمري حصصًا تدريبية يومية إضافية بجانب تدريبات الفريق، في إطار سعيه لرفع معدلاته البدنية والوصول إلى أعلى مستوى له مع الأهلي خلال الفترة القادمة.

موعد مباراتي الأهلي والترجي

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الذهاب على ملعب ملعب رادس في تونس، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الأحد 15 مارس بتوقيت القاهرة.

في المقابل، تقام مباراة الإياب بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة التاسعة مساءً، لكنها ستقام دون حضور جماهيري للأهلي تنفيذًا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمعاقبة جماهير النادي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات.

بلعمري الأهلي برنامج بدني خاص الأهلي مع الترجي

