تغييرات مرتقبة في وسط الزمالك بعد غياب محمد شحاته

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق إنبي يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، في ختام مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.

ويجرى معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك بعض التغييرات على مستوى خط وسط الفريق بعد تأكد غياب محمد شحاته عقب طرده أمام الاتحاد السكندري.

ويحاول معتمد جمال تجهيز محمود الونش للدفع كمدافع ثاني بجانب حسام عبدالمجيد، بعد عودته من الإصابة.

ويتم الاعتماد على محمد إسماعيل في خط الوسط بدل من محمد شحاته لقدرته في اللعب على مستوى خط الوسط بشكل مميز.

استعدادات الزمالك لمواجهة إنبي

يستأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد تدريباتهم بعد الراحة التي حصل عليها أمس بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة هدف دون رد.

حقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.