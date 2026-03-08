قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
تحقيقات وملفات

صراع على البقاء أو الرحيل.. أزمة تجديد عقد أحمد حمدي تشتعل في الزمالك.. وهل مهلة مارس هي الأخيرة؟

أحمد حمدى
أحمد حمدى

دخل ملف تجديد عقد لاعب وسط نادي الزمالك أحمد حمدي مرحلة حساسة مع استمرار المفاوضات بين الطرفين دون الوصول إلى اتفاق نهائي حتى الآن في وقت يقترب فيه عقد اللاعب من نهايته بنهاية الموسم الجاري.

وبات أحمد حمدي يملك الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر خلال الفترة الحالية على أن ينتقل إليه مجانًا مع نهاية الموسم وهو ما يزيد من تعقيد موقف إدارة الزمالك التي تسعى للحفاظ على أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الفريق خلال الفترة المقبلة.

نجم نهائي الكونفيدرالية

ويرتبط اسم أحمد حمدي بذكرى مميزة في تاريخ الزمالك القريب بعدما كان أحد أبرز نجوم الفريق في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية قبل موسمين.

وسجل اللاعب هدف الفوز الذي منح الزمالك اللقب القاري في مباراة تاريخية لجماهير الزمالك لكنها في الوقت نفسه كانت نقطة تحول صعبة في مسيرة اللاعب بعدما تعرض خلالها لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

ورغم عودة اللاعب لاحقًا إلى التدريبات والمباريات فإن مسألة تجديد عقده ظلت معلقة خلال الأشهر الماضية في ظل تباين وجهات النظر بين اللاعب وإدارة النادي بشأن بنود العقد الجديد.

ضغوط داخلية في ملف التجديد

وتشير مصادر داخل النادي إلى أن إدارة الزمالك تحاول إقناع اللاعب بالبقاء لفترة أطول داخل القلعة البيضاء حيث ترغب في توقيع عقد جديد يمتد لثلاثة مواسم على الأقل.

في المقابل يفضل أحمد حمدي التجديد لفترة أقصر لا تتجاوز موسمين إلى جانب وجود بعض الاختلافات المالية بين الطرفين وهو ما أدى إلى استمرار حالة الجمود في المفاوضات.

كما ترددت أنباء داخل النادي عن وجود حالة من الضغط غير المباشر على اللاعب تمثلت في استبعاده من بعض المباريات وعدم تواجده بشكل منتظم في قوائم الفريق خلال الفترة الأخيرة في محاولة لدفعه إلى حسم ملف التجديد سريعًا.

استياء من الغياب عن المباريات

ويشعر اللاعب بحالة من الاستياء بسبب عدم حصوله على فرص مشاركة كافية خلال الفترة الماضية خاصة بعد عودته من الإصابة حيث لم يظهر بشكل أساسي مع الفريق في عدد من المباريات الأخيرة.

ويرى مقربون من اللاعب أن استمرار غيابه عن التشكيل الأساسي وعدم تواجده في قوائم بعض المباريات جعله يشعر بأن مستقبله داخل الفريق بات غير واضح وهو ما دفعه للتفكير بجدية في حسم موقفه خلال الفترة المقبلة.

مهلة أخيرة حتى نهاية مارس

وبحسب مصدر داخل فريق الكرة بالزمالك فإن أحمد حمدي قرر منح إدارة النادي مهلة أخيرة حتى نهاية شهر مارس الجاري من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد عقده.

وأوضح المصدر أن اللاعب لا يزال يضع الزمالك كخيار أول ويُفضل الاستمرار داخل القلعة البيضاء تقديرًا للفترة التي قضاها داخل النادي والعلاقة التي تجمعه بجماهير الفريق.

لكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المهلة سيبدأ اللاعب في فتح باب التفاوض مع الأندية الراغبة في ضمه مستفيدًا من أحقيته القانونية في التوقيع لأي نادٍ آخر قبل نهاية عقده.

مستقبل مفتوح على كل الاحتمالات

ويضع هذا التطور إدارة الزمالك أمام تحدٍ جديد في ملف الحفاظ على قوام الفريق خاصة أن أحمد حمدي يعد من اللاعبين الذين يعول عليهم الجهاز الفني في خط الوسط عندما يكون في كامل جاهزيته.

وفي ظل اقتراب موعد الحسم تبقى الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل اللاعب سواء بالاستمرار داخل القلعة البيضاء بعقد جديد أو فتح صفحة جديدة في مسيرته الكروية مع نادٍ آخر.

وفي كل الأحوال يبقى ملف أحمد حمدي واحدًا من أبرز الملفات التي تشغل أروقة الزمالك في الوقت الحالي مع ترقب جماهيري لمعرفة ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة.

الزمالك أحمد حمدي نادي الزمالك إدارة الزمالك الكونفيدرالية

