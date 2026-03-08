رسلان: الأوقاف تقدم الدعم المعنوي للمرضى وكبار السن بشكل أسبوعي

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف تواصل تنفيذ قوافل «الرحمة والمواساة» في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى انطلاق 14 قافلة خلال أسبوع واحد فقط من شهر مارس، موضحا أن هذه القوافل تأتي في إطار تعزيز التضامن المجتمعي وتقديم الدعم المعنوي للفئات الأولى بالرعاية، خاصة في المستشفيات ودور المسنين ودور الأيتام.

وأضاف رسلان خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن القوافل تهدف إلى ترسيخ قيم التكافل ورد الجميل للمجتمع، من خلال زيارات إنسانية ودعوية تسهم في دعم المرضى وكبار السن والأيتام معنويًا، مؤكدًا أن المشاركة متاحة لكل من يستطيع تقديم العطاء، سواء بالعلم أو الوقت أو الجهد أو الدعم النفسي.

وأشار إلى أن القوافل تضم أئمة وواعظات من وزارة الأوقاف، ويتم تنظيمها وفق توزيعهم الجغرافي بما يتيح الوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن ردود الفعل التي يتم رصدها بعد الزيارات تعكس تقديرًا كبيرًا من المواطنين لما تقدمه هذه المبادرة من دعم إنساني وإيماني.