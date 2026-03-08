قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس «الوطني الفلسطيني»: جرائم عصابات المستوطنين في الضفة تعبير واضح عن منظومة إرهاب منظم
في اليوم العالمي للمرأة| أمهات مصر: تحية لكل أم تربي الأجيال وتصنع المستقبل
استمرار إغلاق المسجد الأقصى| مصر تحذّر من مخاطر السياسات والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية
خفض وفيات الأمهات.. مجلس الوزراء: إنجازات مصر في تمكين وحماية المرأة تحظى بإشادة المؤسسات الدولية
قصة عم عبد الحميد.. رجل خير في المنوفية وهب حياته لأهل قريته ولم يرزقه الله بأطفال
مصر تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار إغلاق المسجد الأقصى
عايز إتاوة.. ضبط شخص تعدى على قائدي السيارات بسبب الركنة بالقاهرة
في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن
عودة النظام الذكوري .. «الأمم المتحدة» تحذّر من تصاعد التمييز والعنف ضد النساء والفتيات عالميًا
تغيير مُثير للجدل في «إكس» .. إلغاء التحكّم بالوضع الداكن يخرج من التطبيق
إعلام إسرائيلي: تقديرات بأن إيران ستكثف إطلاق النار
عضو بمجلس الخبراء الإيراني: انتخبنا خليفة خامنئي دون الكشف عن هويته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رسلان: الأوقاف تقدم الدعم المعنوي للمرضى وكبار السن بشكل أسبوعي

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
البهى عمرو

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف تواصل تنفيذ قوافل «الرحمة والمواساة» في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى انطلاق 14 قافلة خلال أسبوع واحد فقط من شهر مارس، موضحا أن هذه القوافل تأتي في إطار تعزيز التضامن المجتمعي وتقديم الدعم المعنوي للفئات الأولى بالرعاية، خاصة في المستشفيات ودور المسنين ودور الأيتام.

وأضاف رسلان خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن القوافل تهدف إلى ترسيخ قيم التكافل ورد الجميل للمجتمع، من خلال زيارات إنسانية ودعوية تسهم في دعم المرضى وكبار السن والأيتام معنويًا، مؤكدًا أن المشاركة متاحة لكل من يستطيع تقديم العطاء، سواء بالعلم أو الوقت أو الجهد أو الدعم النفسي.

وأشار إلى أن القوافل تضم أئمة وواعظات من وزارة الأوقاف، ويتم تنظيمها وفق توزيعهم الجغرافي بما يتيح الوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن ردود الفعل التي يتم رصدها بعد الزيارات تعكس تقديرًا كبيرًا من المواطنين لما تقدمه هذه المبادرة من دعم إنساني وإيماني.

متحدث الأوقاف الأوقاف وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

رسلان: الأوقاف تقدم الدعم المعنوي للمرضى وكبار السن بشكل أسبوعي

أرشيفية

كيف تأثرت عمارة مسجد عمرو بن العاص بالحضارات الإسلامية؟

التصالح

برلماني : مؤشرات إيجابية بشأن حل أزمة التصالح في مخالفات البناء

بالصور

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد