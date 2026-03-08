قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الغيبة والنميمة في رمضان تفسد الصيام؟.. عجل بتكفيرها بهذا العمل
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
ديني

الأوقاف تنظم 1038 قافلة دعوية لعلاج الخلافات الزوجية

الأوقاف
الأوقاف
إيمان طلعت

تنظم وزارة الأوقاف عدد 1038 قافلة دعوية بمراكز الشباب، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2026 م، يوم الأربعاء الموافق 11 من مارس 2026 م، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان: "منهج الإسلام في علاج الخلافات الزوجية".

وتأتي هذه القوافل في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على تعزيز مشاركتها المجتمعية مع مختلف فئات المجتمع، والعمل على تصحيح المفاهيم من خلال مبادرة «صحح مفاهيمك»، وانطلاقًا من استراتيجية الوزارة المتضمنة لمحاورها الأربعة، وفي ضوء التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، ونظرًا لأهمية دور الشباب في نهضة المجتمع وبنائه.

وتهدف القوافل إلى تعزيز مفهوم التعاون داخل الأسرة، وترسيخ قيم المودة والرحمة والمسئولية المشتركة، وبيان أثر الاستقرار الأسري في بناء مجتمع قوي متماسك، بما يسهم في حماية الشباب من الانحرافات الفكرية والسلوكية، ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان وترسيخ الاستقرار المجتمعي.

فى سياق أخر .. أصدرت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تقريرًا عن أداء الوزارات المختلفة في التعامل مع شكاوى المواطنين لشهر فبراير ٢٠٢٦؛ وكشف التقرير عن أداء متميز لـ الأوقاف في التعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة خلال الشهر المذكور.

أعد التقرير الدكتور طارق الرفاعي - مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين – وانتهى إلى أن وزارة الأوقاف تعاملت مع ١٤١٧ شكوى وطلبًا خلال الشهر، وتمكنت من حسم أغلبها على نحو يعكس سرعة الاستجابة للشكاوى ومعالجة أسبابها.

وأشار التقرير إلى أن جهود الوزارة تأتي ضمن توجهها المستمر نحو تنظيم العمل داخل المساجد، والارتقاء بالأداء الدعوي للأئمة، وتعزيز إدارة الأوقاف الخيرية والمراكز الإسلامية والثقافية، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية وترسيخ القيم المجتمعية.

كما لفت التقرير إلى أن وزارة الأوقاف حققت نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى والاستجابة لها، وذلك ضمن عدد من الوزارات التي أظهرت كفاءة عالية في التعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

الأوقاف منهج الإسلام في علاج الخلافات الزوجية وزارة الأوقاف

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

محمد صلاح

محمد صلاح يتفوق على أسطورة مانشستر يونايتد برقم قياسي

الضحية

أوردر أحذية مش أكل .. مفاجأة في فيديو الدليفري الصادم | تفاصيل مثيرة وتصريحات خاصة

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تثير قلق الجمهور

كريم فهمي

الفنان كريم فهمي يكشف عن الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

أليو ديانج

هل انتهت مفاوضات ڤالنسيا الإسباني مع ديانج؟.. وكيله يكشف مفاجأة

الزمالك

الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة إنبي

عمر مرموش

مرموش: سعيد بالهدفين.. وأظهرنا شخصية قوية أمام نيوكاسل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

