الأوقاف تنظم 1038 قافلة دعوية لعلاج الخلافات الزوجية

تنظم وزارة الأوقاف عدد 1038 قافلة دعوية بمراكز الشباب، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2026 م، يوم الأربعاء الموافق 11 من مارس 2026 م، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان: "منهج الإسلام في علاج الخلافات الزوجية".

وتأتي هذه القوافل في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على تعزيز مشاركتها المجتمعية مع مختلف فئات المجتمع، والعمل على تصحيح المفاهيم من خلال مبادرة «صحح مفاهيمك»، وانطلاقًا من استراتيجية الوزارة المتضمنة لمحاورها الأربعة، وفي ضوء التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، ونظرًا لأهمية دور الشباب في نهضة المجتمع وبنائه.

وتهدف القوافل إلى تعزيز مفهوم التعاون داخل الأسرة، وترسيخ قيم المودة والرحمة والمسئولية المشتركة، وبيان أثر الاستقرار الأسري في بناء مجتمع قوي متماسك، بما يسهم في حماية الشباب من الانحرافات الفكرية والسلوكية، ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان وترسيخ الاستقرار المجتمعي.

فى سياق أخر .. أصدرت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تقريرًا عن أداء الوزارات المختلفة في التعامل مع شكاوى المواطنين لشهر فبراير ٢٠٢٦؛ وكشف التقرير عن أداء متميز لـ الأوقاف في التعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة خلال الشهر المذكور.

أعد التقرير الدكتور طارق الرفاعي - مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين – وانتهى إلى أن وزارة الأوقاف تعاملت مع ١٤١٧ شكوى وطلبًا خلال الشهر، وتمكنت من حسم أغلبها على نحو يعكس سرعة الاستجابة للشكاوى ومعالجة أسبابها.

وأشار التقرير إلى أن جهود الوزارة تأتي ضمن توجهها المستمر نحو تنظيم العمل داخل المساجد، والارتقاء بالأداء الدعوي للأئمة، وتعزيز إدارة الأوقاف الخيرية والمراكز الإسلامية والثقافية، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية وترسيخ القيم المجتمعية.

كما لفت التقرير إلى أن وزارة الأوقاف حققت نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى والاستجابة لها، وذلك ضمن عدد من الوزارات التي أظهرت كفاءة عالية في التعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.