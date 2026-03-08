قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الصناعة تطرح 1272 قطعة أرض صناعية متكاملة المرافق بمختلف المحافظات
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
محافظ القليوبية يتابع حملة مكبرة لتطهير شوارع الخانكة من الإشغالات والتعديات

إبراهيم الهواري

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، نتائج الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الخانكة.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة المحافظة المتكاملة لإعادة الانضباط للشارع المصري، والحفاظ على حرم الطريق بما يضمن سيولة الحركة المرورية وتحسين المظهر الحضاري للمدن.

إزالة المخالفات

هذا وقد قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، ميدانيًا أعمال الحملة التي استهدفت منطقة شارع المستشفى المركزي، وذلك بحضور اللواء أحمد محمود أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة، حيث شددت "ريان" خلال الجولة على عدم التهاون مع أي مخالفات تعيق حركة المواطنين أو تتعدى على الرصيف المخصص للمشاة، مؤكدة أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء لاسترداد حق الدولة والشعب في طريق آمن ومنظم.


وأسفرت الحملة عن إزالة شاملة لجميع "البروزات" والمنشآت المخالفة التي شوهت واجهة الشارع، كما تم التركيز بشكل خاص على إزالة المظلات و"التندات" غير المرخصة والتابعة للمحلات التجارية.

جدير بالذكر أن هذه الإشغالات كانت تمثل تعديًا صارخًا على حرم الطريق، حيث تم إنشاؤها بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على التراخيص اللازمة، ما تسبب في عرقلة حركة السير وتشويه النسق المعماري للمنطقة.

وقد وجهت المحافظة عدة تنبيهات سابقة وتحذيرات متكررة لأصحاب المحلات بضرورة إزالة هذه المخالفات طواعية وتصحيح أوضاعهم، إلا أن عدم استجابتهم واستمرارهم في التعدي استوجب التدخل الفوري والإزالة الفورية.

واختتمت الحملة بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

المزيد